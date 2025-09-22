'Wereldwijde sportkalender moet worden aangepast door klimaatcrisis' Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 237 keer bekeken • bewaren

De internationale sportkalender moet worden herzien als gevolg van klimaatcrisis. Dat zegt Sebastian Coe, voorzitter van de wereld-atletiekfederatie World Athletics. Na de wereldkampioenschappen atletiek in Tokio, waar atleten te kampen hadden met temperaturen ruim boven de 30 graden en een luchtvochtigheid van meer dan 90 procent, pleit Coe voor aanpassingen. "Zeventig procent van de atleten zegt dat de klimaatcrisis hun trainings- en wedstrijdprogramma's beïnvloedt," aldus Coe. Vooral uithoudingsevenementen zoals de marathon zouden volgens hem op een ander moment van het jaar gehouden moeten worden om atleten te beschermen.

De klimaatcrisis dwingt de de gehele sportwereld - van de Olympische Spelen tot het WK Voetbal - tot drastische maatregelen, waarbij de traditionele kalender mogelijk volledig op de schop moet. Coe waarschuwt dat regeringen hebben gefaald in hun aanpak van het probleem en dat de Olympische beweging als geheel de internationale sportkalender moet "heruitvinden". De extreme hitteperiodes maken het voor uithoudingsatleten steeds gevaarlijker om te presteren, niet alleen vanwege verminderde prestaties maar ook vanwege gezondheidsrisico's. "We kunnen niet blijven vragen dat onze atleten op momenten van het jaar concurreren die hun prestaties raken en hen waarschijnlijk ook in gevaar brengen," aldus de voorzitter.

Het WK Voetbal van 2022 in Qatar werd voor het eerst in de geschiedenis van het toernooi niet in de zomermaanden afgewerkt, maar in de winter. Dit omdat zomers in Qatar temperaturen bereiken ver boven de 40 graden Celsius. Die temperaturen worden tegenwoordig in de zomer ook in Zuid-Europa bereikt.