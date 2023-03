Wereldatletiekbond gooit transgender vrouwen per direct uit vrouwencompetities

Wereldatletiekbond World Athletics verbiedt transgender vrouwen deel te nemen aan vrouwenevenementen. Dat heeft het bestuur donderdag bekendgemaakt. Het verbod gaat in op 31 maart van dit jaar en geldt voor alle transgender vrouwen die na hun puberteit in transitie zijn gegaan. Ook de maximaal toegestane testosteronwaarden zijn flink verlaagd, waardoor sommige vrouwelijke topatleten niet meer op het hoogste niveau kunnen uitkomen.

In een verklaring laat de bond weten de maatregelen te hebben genomen om de vrouwencategorie in de atletieksport “te beschermen”. Behalve transgender vrouwen, worden ook vrouwen met natuurlijk hoge testosteronwaarden gedupeerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor tweevoudig Olympisch kampioene Caster Semenya (Zuid-Afrika), en Olympische zilveren medaillewinnaressen Christine Mboma (Namibië) en Francine Niyonsaba (Burundi).

In het verleden was er al ophef over de genoemde atletes die een aandoening hebben genaamd hyperandrogenisme, wat inhoudt dat ze een van nature hoog testosterongehalte hebben. Bijvoorbeeld Semenya die in 2009 met groot machtsvertoon haar titels won, mocht alleen nog op haar favoriete afstanden uitkomen als ze testosteronremmers zou slikken. Iets wat ze principieel weigerde.