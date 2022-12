Wereld zucht onder pandemie

12 mei 2020 - 13:57

De wereld dat zijn in deze cartoon de wereldburgers. Voor de natuur en alle levende wezens behalve de mens is het een zucht van verlichting. De hoeveelheid fijnstof die de duizenden vliegtuigen dagelijks in de atmosfeer achterlaten hebben een veel grotere impact op de zuivere lucht dan we ooit konden bedenken. De lucht is nog nooit zo schoon en gezond geweest als nu. De fijnstof die door vliegtuigen in de atmosfeer de zonnestralen dempen en de weerkaatsing van de zon tegenhouden kunnen wel eens de belangrijkst veroorzakers zijn van het effect dat ze greenhouse effect noemen. De co2 kan wel eens veel minder de oorzaak van de opwarming van de aarde zijn.

