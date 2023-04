Wereld Waterdag

22 mrt. 2010 - 19:33

Aha, een non-probleem? Dus er is genoeg zoet water. Het probleem is dat er teveel mensen zijn, schrijf je. Dat is wel wat gemakkelijk he, Kingfisher? En kijk: je krijgt nog bijval ook. Voor enig begrip van de problemen die samenhangen met onze omgang met water kan ik je tocht het bijgevoegde filmpje aanraden. Vat je dit betoog over flessenwater nog niet na het filmpje één keer bekeken te hebben kan ik je aanraden het filmpje nog tweede keer bekijken. En er is ook een link naar een verzameling foto's (foto-essay van de Boston Globe, The Big Picture) waaronder enige schokkende, met betrekking tot het thema water. En elders op joop.nl kun je nog meer vinden over dit thema. Kijk eerst eens wat rond voordat je je onzin de wereld in stuurt.