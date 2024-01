Werd vervolgd! Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 240 keer bekeken • bewaren

Een vrolijk memoriam

Alweer een jaar geleden ontviel hij ons, de onvermoeibare, markante figuur van tv-maker pur sang, Han Peekel. Voor velen uiteraard ‘Mr. Wordt Vervolgd’! Het legendarische tv-programma dat zestien jaar zou voortduren en met gemak vier miljoen (!) kijkers per aflevering trok. Strips en animatie waren zijn passie, maar ook theater en tv-historie waren tot aan zijn dood onderwerpen waar hij tot in het bezetene zijn stempel op drukte. Als journalist schreef hij mooie boeken over theatergiganten uit verlogen tijden maar vooral televisie was een gekoesterd fenomeen en zeer na aan zijn hart. Zo was Han onder andere instrumentaal in het oprichten van het Hilversums instituut ‘Beeld en Geluid’ waar heel gearchiveerd ‘tv-Hilversum’ samenkomt. Ik heb hem vijftien jaar gekend en de samenwerkingen en brainstormsessies waren altijd meer dan genoegelijk.

Han, charmeur en enthousiasmeur die, ondanks zijn dyslexie, door de jaren heen vele handen op elkaar kreeg voor evenzovele projecten. Het waren er talloze waar hij zich altijd weer met zijn hele gewicht instortte (Pun intended). Ook was hij een creatieve fantast en daar waardeerde ik hem zeer om. Zo kreeg hij het eind negentiger jaren bijvoorbeeld op een háar na voor elkaar dat er in zijn geboortestad Rotterdam een Tekenfilmpretpark zou verrijzen; Cartoondam. Hij dacht altijd groot, het budget kwam later wel.

De ‘wis-drift’ van Hilversum was hem een gruwel. In niet digitale tijden waren opname-banden duur en daardoor werden vele banden hergebruikt waardoor historische tv-opnamen voor altijd verdwenen. Han was gefascineerd door het werk van Annie M.G. Schmidt en met name de tv-serie ‘Ja zuster, Nee zuster’. Ook daarvan zijn door de jaren heen vele afleveringen gewist en zijn verbazing was dan ook groot toen een privé-verzamelaar hem benaderde met de complete serie op geluidsband. Er bestond nog geen video maar deze man had álle tv-aflveringen op cassettebandjes opgenomen! Onmiddellijk kwam Peekel in actie. De meeste acteurs van de originele serie waren allang dood en we bespraken de mogelijkheid een en ander, gebaseerd op die opnames, als animatie-serie te ontwikkelen. Een duur plan dat later helaas sneefde in ‘development hell’.

Voor een mogelijke doorstart van Wordt Vervolgd trok hij nog éen keer alle registers open. Hij investeerde in de ontwikkeling van een ‘avatar’, een geanimeerde versie van hemzelf, als presentator van Wordt Vervolgd 2.0. Strips, animatie én games zouden speerpunt worden van de nieuwe formule. Ook ontwikkelden we plannen voor een magazine en produceerden we een korte docu over een te ontwikkelen animatieserie.

Aan het eind van zijn leven pakte hij zijn oude passie van mooie liedjes zingen weer op. Maakte een paar cd’s en trad, zij het in kleine kring, graag op. Filosoferen over ‘het vak’ en onze rol daarin was een terugkerend thema. Waarom doen wat we eigenlijk wat we doen? Een deel van dat antwoord had ik al gegeven in mijn eigen stripboek; en dat wilde Han eigenlijk ook wel. Laten we een graphic novel gaan maken over The Wordt Vervolgd-story! De ‘Hilversumse verhalen’ rond die productie zijn legio en ik heb er even serieus over nagedacht.