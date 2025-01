Wensdenker Trump isoleert VS, verlaat WHO, zegt klimaatverdrag van Parijs weer op Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 631 keer bekeken • bewaren

Trump maakt zijn reputatie als entertainer waar door direct na zijn beëdiging tot president van de VS een theaterstuk op te voeren. Hij nam in een sporthal zitting aan een kleine tafel en begon als nieuwe heerser met het uitvaardigen van een hele reeks decreten ten overstaan van een zwijmelende massa van 20.000 fans. Een medewerker met een stapel papieren vatte ieder decreet samen om het vervolgens aan Trump te overhandigen die het dan ondertekende onder luid gejuich van de aanwezigen. Het deed denken aan hoe Hollywood het Romeinse Rijk verbeeldt.

De meeste decreten behelzen het afschaffen van beleid en het inperken van vrijheden. Zo wordt telewerken voor rijksambtenaren verboden. Ook moeten mensen gaan leven volgens een strikte man-vrouw verdeling en mogen daar geen eigen invulling meer aan geven. Het diversiteitsbeleid, gericht op het verwezenlijken van de gelijkheid tussen mensen. wordt stopgezet. Net als in zijn eerste termijn trekt hij de VS, ‘s werelds grootste aanjager van de klimaatcrisis, terug uit het verdrag van Parijs. Ook verlaat de VS de wereldgezondheidsorganisatie WHO, die onder meer een cruciale rol speelde in het bestrijden van de pandemie.

De decreten zijn een uiterst rechtse vorm van wensdenken. Door te ontkennen dat problemen bestaan wordt het nemen van vaak pijnlijke maatregelen uit de weg te gaan. In de praktijk leidt het er toe dat in de toekomst nog drastischer maatregelen genomen moeten worden. Trump hoeft zich daar persoonlijk geen zorgen over te maken. Als meest bejaarde president die de VS ooit heeft gehad zal hij de desastreuze gevolgen ervan waarschijnlijk niet zelf gaan ervaren.

Zo bood Trump zijn aanhangers waarvoor ze, de kou trotserend , naar Washington waren gekomen: vermaak, grootspraak en de afbraak van alles wat zijn vermeende vijanden lief is. In zijn inzegeningsspeech had hij hun beloofd dat hij het Panamakanaal zou „terugnemen” en de Amerikaanse vlag op Mars zou planten. Trump is van plan ongehinderd zijn gang te gaan in binnen- en buitenland. Hij bepleit imperialisme tot voorbij de eigen planeet. „Niets zal ons in de weg staan, omdat we Amerikanen zijn.”