Wende tekent deze krankzinnige tijd

Niemand heeft haar overtroffen.

Elke maand verschijnt "televisiedominee" Peter Pannekoek bij Jinek aan de blackjacktafel om verslag te doen van wat hem in de theaters opviel. Donderdagavond kwam zelfs hij woorden te kort om Vrijplaats te prijzen, de meest recente voorstelling van Wende. Hij was vooral onder de indruk van het nummer De Wereld beweegt.

Het is al oud. De tekst dateert van bijna twintig jaar terug, uit 2006. Maar de uitzinnige wijze waarop Wende het nu op het toneel brengt, is het meest sprekende commentaar op deze waanzinnige tijd dat ik de laatste weken gehoord. Hier de meest tekenende strofes

De wereld beweegt ze duwt en ze trekt

Ze zingt en ze zaait

Ze weent en ze waait

De wereld beweegt ze zuigt en ze blaast

Ze gromt en ze graait

Ze deint en ze draait

We draaien mee

We graaien mee

We grijnzen en we gieren mee

We gaan vooruit met volle kracht en

Wie niet lachen kan moet wachten

De wereld beweegt ze duwt en ze trekt

Ze zingt en ze zaait

Ze weent en ze waait

De wereld beweegt ze zuigt en ze blaast

Ze gromt en ze graait

Ze deint en ze draait

We draaien mee

We graaien mee

We grijnzen en we gieren mee

We gaan vooruit met volle kracht en

Wie niet lachen kan moet wachten

Er vallen mensen uit de hemel

Zet de vangnetten uit

Er vallen mensen in het water

Zet de vangnetten uit

Leg je blote handen open

Krom ze rond tot holle kommen

Daar komen de mensen uit de hemel

Leg je blote handen open

Krom ze rond tot holle kommen

Leg je blote handen open

Haal die mensen uit het water

Leg je blote handen open

Laat ze niet liggen en verdommen

Wende schreeuwt uit hoe het is. Daar kan geen commandant der strijdkrachten, geen wijsneus die zich Amerikadeskundige noemt, geen medewerker van Clingendael tegenop. Zo is het. Dit is ons leven geworden. Dit is de analyse die geldt voor ieder van ons persoonlijk.

Peter Pannekoek en Eva Jinek leverden het bewijs, lieten na alle lof zien zien hoe Wende iedereen bij de keel grijpt. Ik deed even mijn ogen dicht en bedacht dat dit net zo goed zou passen in een klein donker Berlijns cabaret anno 1930. Die stemming. Dat levensgevoel, die sound. Wende tekent de tijd.

