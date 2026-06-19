Welkom in ‘Randland’: geografische uitsluiting begint vaak om 5.30 uur in de trein Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 68 keer bekeken • Bewaren

Maja Ročak Lector Sociaal Werk aan Zuyd Hogeschool Persoon volgen

In Nederland praten we veel over inclusie. Bijvoorbeeld in relatie tot inkomen, opleiding, afkomst, gender en toegankelijkheid. Terecht. Maar inclusie gaat niet alleen over wie mee mag doen. Het gaat ook over waar je woont en wat het kost om erbij te zijn. Die geografische kant van uitsluiting blijft vaak buiten beeld.

Wie ver van Den Haag, Utrecht of Amsterdam woont, kent de voorbeelden. Een landelijke bijeenkomst die om 9.00 uur begint, klinkt redelijk. Tot je vanuit Zuid-Limburg komt, om 5.30 uur in een volle trein zit en vóór de eerste PowerPoint al een halve werkdag achter de rug hebt. Voor de een is Utrecht centraal. Voor de ander is het vooral: ‘Succes met overstappen’. Dan hebben we het nog over iemand die kán reizen. Wie afhankelijk is van bus, mantelzorg, schooltijden of terugreis, valt nog eerder af.

Natuurlijk kun je zeggen: dat hoort erbij als je in Limburg woont. Maar daar begint het probleem. Geografische uitsluiting gaat niet alleen over reistijd, maar ook over door welke bril we Nederland bekijken. Wie ver van het centrum zit, betaalt vaker extra: in tijd, energie, zichtbaarheid en invloed.

Veel landelijk beleid, subsidieprogramma’s en overlegtafels worden ontworpen vanuit een Randstedelijk beeld van Nederland. Dichtbij elkaar. Goed bereikbaar. Met bestuurders, instellingen, organisaties en media op fietsafstand. Dat is geen kwade wil. Het is een gewoonte die een blinde vlek kan worden.

In grensregio’s werken maatschappelijke vraagstukken vaak anders dan landelijke beleidslogica’s veronderstellen. Arbeid, zorg, mobiliteit, wonen, onderwijs en voorzieningen houden niet netjes op bij de landsgrens, laat staan bij de provinciegrens. Dat vraagt andere netwerken, tempo en oplossingen. Toch worden regio’s als Limburg vaak pas betrokken als de richting al vastligt.

Dan mag je nog aanschuiven, maar niet meer echt meebepalen. Dat merk je in vraagstukken, zoals de verdeling van geld, aandacht en invloed. Maar ook in kleine dingen. Een accent dat ineens uitleg nodig heeft. De vraag waarom je “helemaal uit Limburg” komt. Het idee dat de regio vooral mooi, gezellig of ingewikkeld is, maar zelden richtinggevend. De discussie over de musical Bokkenrijders liet dat zien: landelijke recensenten vonden het klef of kitsch, terwijl tienduizenden bezoekers er een herkenbaar Limburgs spektakel in zagen. Ook daar speelt de vraag wie de maatstaf bepaalt.

Eerlijk is eerlijk: geografische uitsluiting is geen simpel verhaal van Randstad tegenover Limburg. Ook Limburg moet kritisch naar zichzelf kijken. Hoe open zijn onze eigen netwerken? Wie krijgt hier vanzelfsprekend toegang, en wie moet zich eerst aanpassen? Regionale trots is waardevol, maar wordt pas democratisch sterk als deze ook ruimte maakt voor nieuwe stemmen, andere ervaringen en mensen die niet vanzelfsprekend tot het bestaande netwerk behoren.

Bij het Lectoraat Sociaal Werk van Zuyd Hogeschool gebruiken we de woorden Randstad en ‘Randland’ om dit verschil zichtbaar te maken. Afstand gaat niet alleen over kilometers, maar ook over macht, taal, aandacht, netwerken en vanzelfsprekendheid. Wie verder weg zit, moet vaker bewijzen dat zijn of haar werkelijkheid óók relevant is. Als mensen het gevoel krijgen dat hun regio vooral decor is voor plannen van elders, groeit afstand tot politiek en bestuur. Niet omdat mensen tegen verandering zijn, maar omdat verandering te vaak over hen gaat, zonder met hen te beginnen. Limburg is hier geen uitzondering, maar een vergrootglas. Wat hier zichtbaar wordt, speelt ook in andere regio’s die ver van het bestuurlijke en culturele centrum liggen.

Als Nederland inclusief wil zijn, moet het geografische uitsluiting serieus nemen. Niet als regionaal ongemak, maar als democratisch vraagstuk. Democratie gaat niet alleen over mogen meepraten, maar over de vraag of jouw werkelijkheid meetelt wanneer problemen worden benoemd, geld wordt verdeeld en oplossingen worden ontworpen.

Daarom moeten we leren kijken vanuit meerdere plekken tegelijk: steden en dorpen, Randstad en ‘Randland’, dichtbij voorzieningen en ver ervan af. Wie Nederland alleen vanuit de Randstad bekijkt, ziet een deel niet scherp. En wie niet scherp gezien wordt, haakt af. Soms al om 5.30 uur in de trein.

Dit opiniestuk verscheen eerder in De Limburger

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