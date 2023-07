‘Welkom in BV Nederland, waar markt staat boven mens en bedrijven boven bewoners’

De ene gelukszoeker is de andere niet, constateert Druktemaker Massih Hutak in De Nieuws BV. “Probeer je te ontsnappen aan acuut levensgevaar, laat je je hele bestaan, je familie, je vrienden achter om ergens anders een veilig onderkomen te vinden, dan heet je vluchteling of asielzoeker. Dan moet je door honderden hoepels springen om welkom geheten te worden. Als je überhaupt al dat geluk hebt. Want voor de meesten geldt natuurlijk dat ze op gewelddadige manier al ver voor de Nederlandse grens tegengehouden worden.”