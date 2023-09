Wel werk, geen eten Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 105 keer bekeken • bewaren

cc-foto: Adam Wyles / Flickr

Dag na dag, blijft ze strijden tegen de ongelijkheid.

In de schaduw van de Rotterdamse skyline, worstelt een zuster met de harde realiteit van economische ongelijkheid. Voedselbanken zijn er, maar voor degenen die net iets boven het minimumloon zitten, zijn ze buiten bereik.

Haar salaris, schamel en ontoereikend, laat haar nauwelijks toe om de eindjes aan elkaar te knopen. De prijzen van gezond voedsel zijn astronomisch, een bittere pil in een samenleving die gezondheid predikt maar niet ondersteunt. Het Rode Kruis biedt boodschappenkaarten aan, een lichtpuntje in een anders sombere situatie.

Ze vecht, niet alleen voor haar eigen kinderen, maar ook voor haar buurt. Een buurt die een microkosmos is van een groter, landelijk probleem. Een probleem dat de politiek lijkt te negeren, ondanks de groeiende onrust en het toenemende aantal hongerige monden.

Maar ze blijft hopen, vechten en koken. Haar keuken is haar slagveld, haar liefde haar wapen. Elke maaltijd die ze bereidt is een stille schreeuw om verandering, een stil protest tegen een systeem dat de middenmoot in de kou laat staan. Protest tegen een systeem dat haar en haar gemeenschap in de steek laat.

In dit hoofdstuk ontdekt ze een recept voor een eenvoudige, gezonde pasta met slechts vijf ingrediënten: volkoren spaghetti, olijfolie, knoflook, verse tomaten en basilicum. Ze bereidt het met zorg en deelt het met iedereen die honger heeft. Elke hap is een herinnering aan de kracht van eenvoudige, eerlijke voeding. Het is een daad van verzet, een sprankje hoop in de duisternis.

En zo, met elke maaltijd die ze kookt en deelt, wordt haar keuken een baken van licht in de duisternis, een plek van troost en weerstand. Dag na dag, blijft ze strijden tegen de ongelijkheid, haar moed en vastberadenheid ongebroken. Haar verhaal is er één van vele, een echo van de strijd die velen in stilte voeren. Het is een strijd die doorgaat...