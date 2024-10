Weinig verrassend onderzoek: Nederland is bovengemiddeld islamofoob Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 92 keer bekeken • bewaren

Nederland is bovengemiddeld islamofoob. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek dat de European Union Agency of Fundamental Rights (FRA) donderdag heeft gepubliceerd. Ongeveer de helft van de moslims in de EU heeft te maken met discriminatie. Nederland, waar de one-issue islamhaatpartij PVV de grootste werd bij de laatste verkiezingen, is daarbij een van de koplopers. Het gaat hierbij om intimidatie in de openbare ruimte, online haat is niet in het onderzoek meegenomen. Vooral vrouwen die een hoofddoek dragen worden relatief vaak belaagd.

De FRA, de officiële EU-instantie die racisme, antisemitisme en andere vormen van discriminatie monitort, nam in 2021 en 2022 enquêtes af onder bijna tienduizend moslims in dertien EU-landen. 47 procent zei in de vijf jaar daarvoor te maken te hebben gehad met discriminatie, een forse toename ten opzichte van 2016 toen dat nog 39 procent was. Binnen de Europese Unie wonen ongeveer 26 miljoen moslims, krap 5 procent van de totale bevolking.

Uit het rapport Being Muslim in the EU blijkt verder dat Nederland bovengemiddeld islamofoob is: 55 procent van de respondenten geeft aan in de vijf jaar voorafgaand aan de enquête discriminatie te hebben ervaren. Een derde werd uitgescholden of lastiggevallen, 5 procent kreeg klappen of ander fysiek geweld te verduren. Eerder bleek ook al uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, en uit rapporten van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, dat Nederlandse moslims het zwaar hebben.

Behalve intimidatie en fysiek geweld worden Europese moslims steeds vaker uitgesloten bij het vinden van een baan of een woning. Zo'n 8 procent van de Europese moslims zegt dat hun kinderen op school worden gepest of uitgesloten, in Nederland is dat maar liefst 15 procent.

De cijfers zijn eigenlijk alweer achterhaald, zo schrijft de Volkskrant. ‘We zien een zorgwekkende toename van moslimdiscriminatie, gevoed door de conflicten in het Midden-Oosten en verergerd door dehumaniserende antimoslimretoriek op het hele continent', aldus FRA-directeur Sirpa Rautio.

Uit het onderzoek van FRA blijkt verder dat moslims meestal geen melding maken van discriminatie. Slechts 6 procent doet melding bij werkgever, schoolleiding, meldpunten of autoriteiten. Vier van de tien respondenten geloven ‘dat er toch niks mee gedaan zal worden’, ruim een vijfde zegt geen melding te maken van discriminatie ‘omdat het de hele tijd gebeurt’.