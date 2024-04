Weigerkerk Urk laat coronaregels los, alle leden voortaan weer welkom Actueel • 24-03-2021 • leestijd 2 minuten • 97 keer bekeken • bewaren

De orthodoxe Sionkerk op Urk heeft geen boodschap meer aan de lockdown en opent de deuren weer voor alle kerkgangers. Sinds afgelopen zondag zijn alle leden van de gemeente weer welkom en dat heeft de kerk geweten: beide diensten zaten behoorlijk vol, zo meldt Trouw . De kerkenraad heeft de coronaregels opzijgeschoven uit onvrede met het landelijke overheidsbeleid.

De kerk heeft plek voor ongeveer vijfhonderd mensen. Vorig jaar al ging de kerk op eigen houtje terug naar honderd mensen, terwijl het overheidsadvies dertig mensen luidt. Ook werd er volop gezongen, nog iets dat tegen de regels ingaat. Sinds kerst had de Urker weigerkerk het aantal aanwezige leden al opgeschroefd naar zo’n tweehonderd.

De begrenzer gaat er nu helemaal vanaf. Wie geen klachten heeft, mag komen, iedereen mag op z’n oude plek zitten, afstand houden hoeft niet, mondkapjes mogen thuisblijven. Afgelopen zondag kwamen er tussen de 350 en 400 leden op de kerkdienst af. ‘We willen gehoorzaam zijn aan de overheid, maar wel in samenhang met Gods geboden. We doen dit vanwege het zielenheil van de mens’, aldus ouderling en voorlichter H. Snoek in een brief aan de zeshonderd kerkleden.

De Sionkerk is niet de enige die de coronaregels op eigen initiatief loslaat, zegt Snoek. Ook andere kerken zouden Urk volgen – vooral reformatorische en evangelische – maar welke kerken dat zijn, zegt de ouderling niet. De zaak ‘ligt gevoelig’. Ook wijst hij op demonstraties die worden gehouden waarbij soms meer mensen aanwezig zijn dan in de Sionkerk. En: ‘Het aantal besmettingen op Urk is nu klein’.

Het klopt dat op Urk met ruim 20.000 inwoners bijna geen positieve besmettingen meer heeft. Vorige week slechts twee, ten opzichte van bijna driehonderd eind november. Hoe dat komt, weet de GGD niet. Bloedbank Sanquin gaat onderzoeken of er sprake is van groepsimmuniteit onder de relatief jonge bevolking, maar bewijs in die richting ziet de GGD niet. Een andere verklaring kan zijn dat Urkers zich simpelweg niet meer laten testen. In februari werd op Urk een teststraat van de GGD in brand gestoken, daarna was er enige tijd geen teststraat meer. Die is er nu wel weer, maar de GGD Flevoland zegt geen gegevens te kunnen delen over de testbereidheid.

Beeld: Google Streetview