'Weigering van Rutte om discriminatie aan te pakken is waanzin'

14 mei 2018 - 14:33

@ Frank1234 Jij schrijft: Je kan het OV niet de schuld geven dat je te laat bent op je werk, als je zelf te laat bent vertrokken. Dit is wat auteur doet. Dat is niet wat de auteur doet. Wat jij doet is mensen met een andere etnische achtergrond een bus zonder banden geven. Jij schrijft: Het is niet aan scholen om mensen te motiveren en om mensen zelfvertrouwen te geven. (Het is natuurlijk wel mooi als een leraar dit meepakt) Het is aan een school om goed onderwijs te geven. Dit rekening houdend met de goede en slechte kanten van een leerling en ondersteuning biedend waar dat nodig is. Een willekeurige school formuleert het zo: Realiseren we onderwijs van een kwalitatief voldoende niveau in een aansprekende en moderne leeromgeving? - Wordt er gewerkt aan de totale ontwikkeling van de leerling? - Is het aangeboden onderwijs uitdagend genoeg en past het bij de leerlingpopulatie in Rotterdam en Lansingerland? - Is Melanchthon een school waar leerlingen graag naar toe gaan en bij willen horen? - Is Melanchthon een school waar medewerkers graag werken en met trots over spreken? - Biedt Melanchthon voldoende ontwikkelkansen voor haar medewerkers? - Biedt het gevoerde bedrijfseconomische beleid zicht op een gezond financieel fundament? Wat jij opschrijft is de opvatting over onderwijs van voor 1930 oid. Melanchton betrekt zelfs de bedrijfsvoering bij haar doelen, niet mijn keus, maar op zich is daar weinig mis mee. Ik denk dat er erg weinig scholen in Nederland zijn die hun doelen formuleren op een vergelijkbare manier als jij.