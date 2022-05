Weggegooide peuken lekken nog jarenlang giftige stoffen de aarde in

Dat rokers hun eigen gezondheid – en die van de mensen om zich heen – verpesten, zal inmiddels vrijwel iedereen weten. Dat sigaretten ook het milieu ernstige schade toebrengen, is wellicht minder bekend. Daarom komt het Trimbos-instituut op 31 mei, Wereld Niet-rokendag, met een handige factsheet over de milieuschade veroorzaakt door weggeslingerde peuken. Dat meldt RTV Utrecht .

De tabaksindustrie zorgt ten eerste voor ernstige milieuschade aan het begin van de keten. Voor de teelt en productie van tabak moeten grote stukken bos verdwijnen, wat direct ook weer een afname van biodiversiteit tot gevolg heeft. Maar ook aan het eind van de keten is de schade aanzienlijk: in de magen van zowel vissen, zoogdieren als vogels worden de schadelijke peuken aangetroffen. Daar komt nog eens bij dat uit de miljarden sigarettenpeuken die in het milieu belanden, ‘jarenlang zware metalen en nicotine de natuur in' lekken.