Wegens corruptie veroordeelde Jos van Rey wordt weer wethouder

Jos van Rey, de oud-VVD politicus die in 2017 wegens corruptie en schending van de geheimhoudingsplicht in hoger beroep tot 12 maanden voorwaardelijke celstraf werd veroordeeld, gaat weer aan de slag als wethouder in Roermond. Dit keer voor de door hemzelf opgerichte Liberale Volkspartij Roermond (LVR). Dat heeft formateur Dirk Franssen, ook lid van LVR, bekendgemaakt .

Het college wordt gevormd door LVR, VVD, PvdA en GroenLinks. LVR is met elf zetels veruit de grootste partij in de Limburgse gemeente. GroenLinks is tweede met 5 zetels. Van Rey werd in 2015 geroyeerd door de VVD nadat hij in opspraak raakte wegens corrupte praktijken. Van Rey was voor die partij ook fractielid in de Eerste en Tweede Kamer evenals van Gedeputeerde Staten.