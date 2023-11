Weg met Kerst: tijd voor nieuwe feestdagen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 299 keer bekeken • bewaren

Daniël Kramer Filosoof en politiek wetenschapper

De gemiddelde Nederlander komt steeds verder af te staan van Kerst en Pasen. Waarom lenen we ons nog voor deze christelijke feesten waar de oorspronkelijke betekenis van is verloederd? Juist, er zijn nieuwe feestdagen nodig in Nederland. We moeten kijken naar de begrippen die onze gewaardeerde samenleving centraal stellen. Om daarop enkele voorbeelden te noemen: een feestdag van Gelijkheid. Of de feestdag van de Saamhorigheid? De feestdag van de Vrijheid. De feestdag van de Gezondheid! Dit kunnen de Nederlandse feestdagen van de toekomst worden.

Kerstmis wordt langzamerhand steeds meer een achterhaald feest waarbij de Nederlander het meer ziet als eens ‘gezellig’ samenkomen met de familie, in plaats van de essentie van het christelijk feest in acht te nemen. Dat is een gevolg van een reeks ontwikkelingen. Samenlevingen veranderen constant en Nederland heeft al jaren te maken met het fenomeen secularisering. Er is een afname van religie en we duiken meer en meer in de wetenschap. De meeste families komen niet met Kerst bij elkaar om naar de kerk te gaan, te bidden, te praten over de bijbel of überhaupt iets te bespreken dat te maken heeft met het Christendom.

Een samenleving zou er meer baat bij hebben wanneer het stopt met leunen op feestdagen die een bepaalde religie promoten. Het vieren van geselecteerde begrippen die onze rechtvaardige samenleving onderhouden is waar de mensen écht iets aan hebben. Dit zijn essentiële begrippen waar jarenlang voor is gevochten en die daarom ook werkelijk een feestdag verdienen. Tijdloze, universele begrippen waarover we allemaal eens kunnen zijn: dit wíl ik vieren.

De Nederlander leent zich dan niet meer voor een christelijk feest, maar viert de begrippen die er écht toe doen: Gelijkheid, Vrijheid, Saamhorigheid en Gezondheid. In december vieren we de dagen voor saamhorigheid en gezondheid, in de lente vieren we in ruil voor Pasen de dagen voor gelijkheid en vrijheid. Laat de commerciële industrie een leuke mascotte vinden, zoals Coca-Cola de Kerstman groot heeft gemaakt. De creatieve mens komt vanzelf wel met culturele inspanning om de nieuwe feestdagen kleur te geven. Zo zit de mens in elkaar.