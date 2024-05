Weg met het schrikbeeld van de vergrijzing Opinie • Vandaag • leestijd 1 minuten • 126 keer bekeken • bewaren

Volgens het CBS is de koopkracht van gepensioneerden met een aanvullend pensioen gedaald. Ook in vergelijking met werknemers. Het is een niet zo nette behandeling van mensen die hun bijdrage aan de maatschappij hebben geleverd.

Het afschilderen gepensioneerden als rijke renteniers, iets waar de VVD en Mona Keijzer van BBB een handje van hebben, is niet minder dan grove misleiding om verdere achterstelling te rechtvaardigen. Het is niet meer dan redelijk dat de wettelijke koppeling van AOW aan het wettelijk minimumloon gewoon toegepast wordt.

De kosten van de AOW vormen niet de molensteen waar rechtse politici mee schermen. De kosten van de AOW zijn nog hetzelfde percentage (van wat er totaal in het land verdiend wordt, het BBP) als bij de invoering in 1957. De ondergang van Nederland door vergrijzing, is onzin. De vergrijzing in Nederland is veel minder dan in de ons omringende landen.

In de coronatijd werd duidelijk dat Nederland te weinig ic-bedden had, in tegenstelling tot Duitsland, een land met meer vergrijzing dan Nederland. Het wordt tijd dat het schrikbeeld van de vergrijzing in de prullenbak gaat, waar het thuishoort, en gepensioneerden ook in koopkracht meedelen.