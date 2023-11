De verkiezingscampagne: “Informatief was het amper, maar spectaculair was het zeker”, vindt Druktemaker Ellen Deckwitz. “De hoofdrolspelers van deze verkiezingen zijn stuk voor stuk topentertainers, die verleiden, grappen, je laten raden wat ze nou echt willen en zo gaandeweg je hart veroveren. We hebben de afgelopen weken niet gekeken naar een verkiezingsstrijd maar naar een aandachtsstrijd, een imagowedloop die draaide om de clicks en de reuring. Je zou gewoon het hele campagnecircus willen afschaffen en wat nieuwe regels rondom verkiezingen willen instellen. Weg met die campagnes, geef al dat geld aan arme gezinnen.”