Weg met de NAVO, boycot de VS

De wrede inval van de Verenigde Staten in Venezuela, die gepaard ging met grootschalige illegale bombardementen op de hoofdstad Caracas, heeft tot nu toe niet geleid tot een internationale respons. Het lijkt erop dat we niet goed weten wat onze plichten zijn in een dergelijke situatie. Dit is nogal vreemd voor een land dat het afgelopen jaar nog 22 miljard euro in defensie heeft geïnvesteerd. Je zou zeggen dat we snappen hoe we die torenhoge investeringen kunnen gebruiken om de wereldvrede te waarborgen. Helaas blijken ‘onze jongens en meisjes’ ook deze brute aanvallen uit te zitten.



De gijzeling van Maduro en zijn vrouw vraagt moreel gezien om een militaire respons. Een gezamenlijke internationale inval tegen de Verenigde Staten is de enige oplossing voor deze situatie. Maduro moet teruggebracht worden naar Venezuela. Het fascistische regime van Trump heeft echter inmiddels al aangekondigd dat de Verenigde Staten het gebied bezet wil houden tot een geschikte vazal ingesteld kan worden.



Wat moet Nederland nu doen? Als eerste moeten we per direct de NAVO uitstappen, bij voorkeur met andere Europese landen. Dit is een belangrijke voorwaarde, NAVO-landen moeten namelijk elkaar beschermen maar als NAVO-landen zelf de wereldorde bedreigen is dit bondgenootschap niet meer houdbaar. Helaas zijn de idiote militaire investeringen van de NAVO zo gigantisch geweest de afgelopen jaren dat een militaire overwinning op de VS en hun bondgenoten onmogelijk lijkt. We hadden nooit zoveel in deze terreurgroep mogen investeren. Eigenlijk hadden we dit al tientallen jaren geleden kunnen zien aankomen. De NAVO is geen garantie voor vrede, het is de grootste bedreiging voor de wereldvrede van deze eeuw.



Als het militair dan toch niet gaat lukken om een redelijk tegengeluid op te zetten tegen deze terreur dan moeten we een ander antwoord vinden. Nog steeds blijft de eerste stap de NAVO verlaten. Vervolgens moeten we de Verenigde Staten boycotten, bij voorkeur in Europees verband. Economische en politieke banden kunnen redelijkerwijs pas hersteld worden als Maduro en zijn vrouw veilig terug zijn in Venezuela. De economische klappen die we te verduren krijgen zullen overigens makkelijk op te vangen zijn.