Wees niet langer slaven van Bill Gates

Ontsnap en kies voor de vrijheid, word marron op het internet

Als U geen Apple of Mac hebt - en dat is de grote, grote meerderheid van de computerbezitters - draait Uw systeem met grote waarschijnlijkheid op Windows van Microsoft. Dit bedrijf heeft mondiaal welhaast een monopolie. Anders gezegd: U wikt, Bill Gates beschikt. Hij heeft U allemaal tot zijn slaven gemaakt. (Ja ik weet, dat hij zélf al jaren kalm aan doet. De CEO van Microsoft heet Satya Nadella).

Dezer dagen heeft Microsoft een nieuwe beschikking uitgevaardigd. De ondersteuning van Windows 10 stopt. Er komen geen updates meer, ook niet voor de beveiliging. Daardoor wordt het voor kwaadwillenden steeds makkelijker te kraken. Er is maar één antwoord, suggereert Microsoft: overstappen op Windows 11. Als Uw computer al wat ouder is, wordt hij daar heel traag van. Of hij doet het niet meer. Zo zullen honderden miljoenen mensen zich gedwongen zien om nieuwe krachtiger apparatuur aan te schaffen. U hebt inmiddels gezien hoe die de afgelopen jaren in prijs gestegen is. Niet alleen bij de supermarkt maar ook bij Coolblue schrikt een mens zich wezenloos.

Het wordt dus tijd de ketenen te verbreken, te ontsnappen uit de mondiale Microsoft-plantages en te kiezen voor de vrijheid. Dat kan. Dat kun je straffeloos doen.

Je wordt daarbij geholpen door het Repair Café, een netwerk van handige mensen dat overal in het land nu en dan zittingen houdt waar je met je kapotte apparaten terecht kunt. Vaak zijn ze namelijk te repareren. Het Repair Café is nu een grote campagne begonnen om de slaven van Microsoft te bevrijden.

Je kunt namelijk - als je dat durft - Windows binnen een minuut of twintig de rug toe keren en kiezen voor het gratis alternatief Linux.

Dat is een besturingssysteem waarmee je hetzelfde kunt als met Windows 10, zo niet beter. Het verschil is dat Linux veel minder beslag legt op je geheugen. Daardoor blijft ook de wat oudere computer snel. Je hoeft geen nieuwe aan te schaffen.

De basis is in 1991 al gelegd door een Finse whizz kid, nu een bedaagd heer, Linus Torvalds. In tegenstelling tot Bill Gates maakte hij de broncode bekend zodat iedereen met verstand van zaken dit besturingssysteem kan verbeteren en aanpassen.

Er bestaan dan ook een heleboel zogenaamde Linux-distributies die over het algemeen wel sterk aan elkaar verwant zijn.

Wie kapt met Microsoft, verbreekt ook de verbinding met een Amerikaans bedrijf. Dat is in deze tijd, nu de Verenigde Staten niet meer te vertrouwen zijn, een wezenlijk extra voordeel. Linux-distributies worden over de hele wereld ontwikkeld. Een van de bekendste, Ubuntu, komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika, een variant daarop Zorin heeft veel met Kenia te maken en een andere - die ik graag gebruik - Mint - is Frans. Suse is een Duits initiatief, Deepin komt uit China en Red Hat is dan wel weer Amerikaans. Zo zijn er nog tientallen, misschien wel honderden Linux-distributies.

Ik zelf heb al meer dan tien jaar geleden de ketenen van Bill Gates doorgevijld. Ik geniet van mijn vrijheid in de jungle. Daar is het ondanks de schijn van het tegendeel een stuk veiliger dan op een Microsoft-plantage want Linux-distributies weten virussen heel goed te weren. Waarom dat is, valt niet zo gemakkelijk uit te leggen maar het heeft te maken met het feit dat aan die distributies door zoveel mensen met kennis van de broncode wordt gewerkt.

Voor alle software die aan Windows hangt, bestaan bij Linux goede alternatieven, die meestal compatibel zijn met vergelijke programma’s van Microsoft. Ik maak mijn stukjes, mijn Powerpoint-presentatie en mijn radiocolumns allemaal met Libre Office. Geen centje pijn.

Het Repair Café biedt hulp. In april zijn er in Amsterdam zelfs zittingen waar je met je laptop naar toe kunt. Dan zetten ze er Linux op waar je bij zit.

Kost een half uurtje. Het enige dat je daarvoor nodig hebt, is een usb-stick. Die moet je wel bootable maken. Niet schrikken. Dat is een fluitje van een cent.

Het werkt als volgt. Eerst gaat U gewoon op Windows naar een site van een Linux-distributie. Daarna downloadt U de Linux-distributie van Uw keuze. Die staat nu op Uw computer bij de downloads als ISO-bestand. Aan de letters ISO herkent U haar.

Daarna gaat U de usb-stick bootable maken. Dat kan met programmaatjes als BalenaEtcher.

U steekt de lege usb stick in Uw computer en zet Balena aan. Die vindt de stick meteen en vraagt wat erop moet. U gaat nu naar downloads waar U Uw Linux-distributie vindt. Dat is dus een zogenaamd ISO-bestand. U drukt op de knop Flash en dan komt Uw de Linux-distributie van Uw keuze ook op die usb-stick.

Nu komt het moeilijke gedeelte. Uw besturingssysteem hangt aan de BIOS van Uw computer. Die kunt U meestal te voorschijn halen door Uw computer af te zetten en dan weer aan terwijl U steeds op F2 drukt. BIOS is software waarmee Uw computer opstart. U kunt kiezen voor verschillende pagina’s. Een daarvan is boot. Daar kunt U ervoor zorgen dat Uw computer na het opstarten eerst naar de usb-stick kijkt en het Linux-besturingssysteem dan downloadt en installeert. Dit is absoluut noodzakelijk. Anders gebeurt er niks.

Hier staat hoe U de opstartvolgorde in de BIOS kunt wijzigen. Ook op het bootscherm vindt U instructies. Als U de opstartvolgorde gewijzigd hebt, zet U de computer af en aan. U zult nu merken dat Linux op Uw scherm verschijnt. Daarna volgen glasheldere instructies van hoe verder te gaan. Taal kiezen, wachtwoord kiezen enzovoorts. Een heel belangrijke keuze is de volgende: wilt U dat Linux de hele harde schijf overneemt of naast Windows gaat staan. Kies altijd de laatste optie. Als U dan Uw computer weer opstart volgt eerst de vraag hoe U verder wilt gaan: met Linux of met Windows? Zo verliest U geen documenten.

U ziet: U moet er wel iets voor doen. Gelukkig is er die hulp. Zoek op het internet naar Linux Repair Café zittingen en ga langs met Uw computer.

Vrijheid of dood!

Verbreek de ketenen! Deze afbeelding is overigens gemaakt door Microsofts Bing image creator.

Zo ziet de desktop van Mint eruit.

Verbreek de ketenen! Deze afbeelding is overigens gemaakt door Microsofts Bing image creator.

Zo ziet de desktop van Mint eruit.

