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Weerzinwekkend: Republikeinen verspreiden attack ad van vrouw die haar dochter heeft laten verkrachten Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 841 keer bekeken • Bewaren

Elke keer als je denkt dat de Republikeinen niet nog dieper kunnen zinken, weten ze je toch nog onaangenaam te verrassen.

Bij de verkiezingscampagne voor het gouverneurschap in Ohio neemt de Democrate Amy Acton het op tegen de Republikeinse miljardair Vivek Ramaswamy. Sinds deze week circuleert er een Republikeins spotje waarin Donna Arthur, de moeder van Amy, oproept om niet op haar dochter te stemmen. “Ze is een leugenaar, ze liegt haar hele leven al. Stem niet op mensen die liegen.”

Wat moeder Donna er niet bij vertelt, is dat ze haar dochter al jaren niet meer ziet. De reden? Moeder Donna liet haar dochter meermaals verkrachten door haar tweede echtgenoot. Amy was destijds tussen de 9 en 12 jaar oud. Toen dat uitkwam, verloor Donna Arthur de voogdij over haar kinderen. De stiefvader werd aangeklaagd voor verkrachting en vluchtte. Acton heeft haar moeder niet meer gezien sinds ze uit huis geplaatst is.

Het walgelijkste is nog dat de Republikeinen hiervan op de hoogte zijn, en toch hebben besloten om Arthur haar dochter te laten belasteren. De woordvoerster van Ramaswamy, Conny Luck, heeft een verklaring uitgegeven met de boodschap: “Wij weten niet wat er is gebeurd tussen Amy en haar moeder.” Dat is een leugen.

De broer van Amy, Phil Stearns, heeft zich in niet mis te verstane bewoordingen uitgesproken over de schandalige Republikeinse attack ad. “Schaam je”, zegt hij tegen Ramaswamy.

De Ramaswamy-campagne trekt 4 miljoen dollar uit om de attack ad zoveel mogelijk te verspreiden. Ondertussen heeft Donald Trump jr. het weerzinwekkende verkiezingsspotje aangeprezen.