Weerfenomeen El Niño krachtiger dan in de afgelopen duizend jaar Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 79 keer bekeken • Bewaren

Het weerfenomeen El Niño is de afgelopen vier decennia in kracht toegenomen. Toeval? Hoogleraar Julia Cole, hoofd van de afdeling Aard- en Milieuwetenschappen aan de Universiteit van Michigan, denkt van niet. “De sterkte van El Niño loopt parallel met de opwarming van de wereldtemperatuur”, verklaart Cole tegenover de Inter Press Service.

Uit onderzoek van Cole en collega-wetenschappers blijkt dat de El Niño-verschijnselen de afgelopen veertig jaar bijna 40 procent krachtiger zijn geworden dan in het pre-industriële tijdperk. Klimaatwetenschappers gingen er tot nu toe vanuit dat het weerfenomeen min of meer los stond van de opwarming van de aarde. Cole vermoedt dat er wel degelijk een verband lijkt te bestaan: El Niño wordt extremer.

“Sterker nog, de studie die moderne en oude koralen op de Galápagoseilanden onderzocht, toont aan dat El Niño’s in de afgelopen vier decennia sterker waren dan welke El Niño ook in laatste duizend jaar, ruim voor de mens het klimaat begon te beïnvloeden met broeikasgassen. (…) Cole benadrukt dat deze gebeurtenis bovenop de opwarming van de aarde komt. ‘Hierdoor kan de temperatuurstijging die we normaal gesproken door de uitstoot van broeikasgassen zouden zien, waarschijnlijk nog worden versterkt.’”

Mede onder invloed van de huidige El Niño dreigt 2026 wereldwijd het warmste jaar ooit te worden.