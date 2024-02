Weerbarstig karakter van Omtzigt en tweespalt onder leden NSC houden informatieproces onder spanning

11 feb. 2024 - 17:48

[Nederland zit dus met een behoorlijk groot probleem in de formatie. De kiezers geven in meerderheid nog steeds glashelder aan waar het uiteindelijk naartoe moet: een centrumrechtse nieuwe regering.] De kiezer heeft niet per definitie gelijk. Dus dat overwegend [extreem] rechts is gestemd, betekent niet dat de politiek coute-en-coute dat moet volgen. in 1977 won PVDA glansrijk 50 zetels met een groei van 6%. Door strubbelingen met andere partijen, is uiteindelijk het kabinet van Agt / Wiegel tot stand gekomen. Toen is de politiek ook tegen de uitslag van de verkiezingen ingegaan. 1) de beoogde coalitie is niet centrumrechts, maar extreem rechts. 2) een coalitie zonder klik is gedoemd snel te mislukken 3) een echt centrumrechts kabinet met pvda/ gl is prima mogelijk , heeft een meerderheid en voldoet in die zin ook aan de stem van de kiezer Het is en blijft een valse redenering dat de grootste partij per definitie mee moet regeren. Zo werkt dat niet in een meer partijen stelsel.

2 Reacties