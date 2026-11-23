Weerbaarheid? Dat betekent een volk onder de wapenen, anders blijft het bij flauwekul en grootspraak Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 93 keer bekeken • Bewaren

Deze maandag vindt in aanwezigheid van koningin Máxima, thans luitenant-kolonel, de eerste Top Nationale Weerbaarheid plaats. Die weerbaarheid, daar ontbreekt het nogal aan, zo is dir jaar gebleken door allerlei ontregelende hacks en zorgwekkende meldingen over rare drones. Hoe zal het land zich gedragen als de burgers door hun noodvoorraad van drie dagen heen zijn en de stroom toch niet terug komt of als de hemel verduisterd wordt door Russische drones?

Tot nog toe beperkt de overheid haar werken aan weerbaarheid nogal door oproepen tot particuliere actie. Die richten zich niet meer alleen op burgers alleen maar ook op het bedrijfsleven en andere instanties. Zij moeten zich afdoende kunnen verdedigen tegen cyberaanvallen en ervoor zorgen dat zij in geval van nood zoveel mogelijk blijven functioneren, bijvoorbeeld door noodaggregaten bij de hand te hebben en in het geval van winkels ook nog noodvoorraden.

Schuilkelders kent het land nauwelijks. Ze worden niet standaard nieuw aangelegd in nieuwbouwwijken zoals in Polen al lang staande praktijk is. De oude exemplaren uit de Koude Oorlog zijn vervallen en bij het publiek niet of nauwelijks bekend. Van de overheid mag dan ook allereerst een grote inspanning verwacht worden om dit alles op orde te krijgen. Net als de luchtverdediging. Als toegangspoort tot Europa kan ons land in geval van oorlog onmiddellijk aanvallen verwachten.

Ooit beschikte Nederland op het grondvlak van de samenleving over organisaties die wijken, buurten en gemeenschappen in geval van nood konden beschermen. In de negentiende eeuw kenden alle gemeentes met meer dan tienduizend inwoners een zogeheten dienstdoende schutterij. Dat was een plaatselijke geüniformeerde en bewapende burgerwacht, die deel uitmaakte van de strijdkrachten. De elite leverde de officieren, de middenstand de onderofficieren en de manschappen. Voor zo´n schutterij gold dienstplicht maar voor de veiligheid riep men uitsluitend mannen op die iets te verliezen hadden. Hoogste orgaan was een krijgsraad die bestond uit een officier, een onderofficier en een gewone schutter.

Alle opgeroepenen moesten hun eigen uniform betalen. De vader van de toneelschrijver Herman Heijermans vond dat onrechtvaardig zodat hij op de zondags exercities verscheen in zijn zondagse pak met op zijn hoofd een hoge zijden hoed. Hij hield dat net zo lang vol tot de krijgsraad hem bij wijze van uitzondering een gratis uniform versterkte. Deze anekdote laat zien dat de schutterij in de praktijk maar half serieus was.

De zeventiende-eeuwse schilderijen van schuttersmaaltijden indachtig liet men zich in dit opzicht evenmin onbetuigd. In Schiedam beschikten de schutters over een officierentuin met een prachtige feestzaal. En de gemiddelde schutterij hield er een luidruchtig muziekkorps op na. In 1907 zijn ze allemaal officieel opgeheven omdat ze vanwege nieuwe strategische inzichten overbodig waren verklaard.

In 1939 werd de Luchtbeschermingsdienst opgericht. Deze dienst groeide uit tot een enorme organisatie waarvan de leden de verplichte verduistering controleerden en de mensen bij luchtalarm naar schuilplaatsen begeleidden. Het was een grote efficiënte organisatie die tijdens de bezetting goede diensten heeft bewezen en het leven van veel mensen redde. In 1952 vormde zij de basis van een nieuwe dienst Bescherming Burgerbevolking die de maatschappij gaande moest houden na een atoomaanval. De gevolgen daarvan werden in die tijd namelijk sterk onderschat. De BB telde op zijn hoogtepunt 156.000 leden, die oefenden in hulpverlening bij grote rampen. Ouderen herinneren zich nog de driehoekige emaillen borden op sommige gevels met daarop Blokhoofd. Een deel van de BB-ers moest verplicht dienst doen. De discipline liet te wensen over en het optreden bij oefeningen van vrijwilligers als gillende gewonden wekte veel hilariteit. In 1986 is ook de BB opgeheven.

Toch betekent dit dat we niet het wiel opnieuw uit hoeven te vinden. De Schutterij en de BB geven vele voorbeelden van hoe je het niet moet doen, de Luchtbeschermingsdienst in mindere mate.

Duidelijk is dat weerbaarheid een loze kreet blijft als de buurten, steden en dorpen in Nederland geen diep in de samenleving gewortelde organisaties kennen die in geval van nood adequaat kunnen optreden. Denk dan niet alleen aan zorg, ravitaillering en de begeleiding van de bevolking naar veilige plaatsen maar ook aan actieve verdediging tegen aanvallen met drones en andere projectielen. Ze hebben hun eigen onafhankelijke energievoorziening en communicatiemiddelen nodig. Ze lijken eerder op de medics van het leger dan op zorgmedewerkers. Ze zijn militair getraind en treden gedisciplineerd op. Net als de schutterij van weleer vormen zij lokale legertjes, dat verbonden is met de strijdkrachten maar tegelijkertijd een grote autonomie bezitten om te kunnen handelen naar bevind van zaken.

Een vorm van dienstplicht voor mannen en vrouwen valt serieus te overwegen. Werkgevers mogen in ieder geval op geen enkele manier dienstneming in de weg staan. Uiteraard met een behoorlijke belastingvrije vergoeding voor de mannen en vrouwen die al dan niet verplicht een deel van hun vrije tijd opofferen om paraat te zijn als het erop aan komt.

Er is in de pot van defensie geld genoeg om zulke lokale legertjes ter bescherming van de bevolking te vormen en uit te rusten. Weerbaarheid betekent een volk onder de wapenen. Anders blijft het bij flauwekul en grootspraak.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen net zo min als dat rond het UWV en de affaire van het Groninger aardgas.

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