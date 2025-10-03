Weer twee vrouwen vermoord, Dolle Mina's protesteren tegen gebrek aan schuilplaatsen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 249 keer bekeken • bewaren

In een woning in Purmerend is donderdagavond een 50-jarige vrouw vermoord door een man en in Nijmegen werd een paar uur later 45-jarige vrouw omgebracht. Over de eerste vrouw is nog niet veel bekend maar de laatste is zeker slachtoffer geworden van femicide. Daarvan is sprake als een vrouw wordt vermoord omdat zij vrouw is. De Nijmeegse dader (51) kreeg vorige week nog een huisverbod opgelegd omdat hij zich schuldig maakte aan bedreiging en wat wel genoemd wordt 'huiselijk geweld', wat vaak neerkomt op vrouwenmishandeling.

"Er zijn geen woorden voor", zegt een buurman van de vrouw die om het leven is gebracht tegen burgemeester Hubert Bruls, die deze middag de plek bezoekt. "Toen ik vanochtend vroeg hoorde dat de betreffende vrouw overleden was aan haar verwondingen had ik een gevoel van verdriet maar ook van boosheid." Bruls vertelt dat hij twee weken geleden nog een huisverbod aan de man heeft opgelegd vanwege huiselijk geweld en dreiging in het gezin. "Niemand kon vermoeden dat het zo uit de hand zou lopen. Je vraagt je echt af hoe dit kon gebeuren", zegt hij.

In werkelijkheid is femicide de meest te voorkomen moord omdat die meestal tevoren in allerlei vormen wordt aangekondigd. In andere landen, zoals Spanje, zijn er daarom speciale maatregelen genomen die het verschijnsel fors hebben weten terug te dringen. In Nederland, dat in Europa nummer twee staat op het gebied van femicide, laat dat nog te wensen over.

Daarom voeren de feministen van Dolle Mina's vandaag in 12 steden, waaronder Breda, Amsterdam en Rotterdam, actie voor meer opvangplekken voor bedreigde vrouwen onder de slogan ‘Liever een bed dan een begrafenis’.

De actie is mede georganiseerd door de 30-jarige Ine van Donk, die zelf ontsnapte aan een gewelddadige partner. Het AD sprak met haar.

Nederland schiet ernstig tekort, zegt ze. „Nederland is nu in overtreding. Volgens het Verdrag van Istanbul moet ons land minimaal 1800 opvangplekken hebben maar in werkelijkheid zijn dat er 1024.” Die opvang is zo belangrijk omdat onderzoek heeft uitgewezen dat het verbreken van een gewelddadige relatie het moment is waarop een vrouw een groot risico loopt vermoord te worden. „Vrouwen worden nu soms ondergebracht in hotels maar het personeel daar is niet opgeleid om gevaar te herkennen.”