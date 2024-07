Weer racistische aanval op Duitse politica Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 313 keer bekeken • bewaren

Afbeelding: Twitter Adeline Abimnwi Awemo

In de Duitse deelstaat Brandenburg is de CDU-politica Adeline Abimnwi Awemo het doelwit geworden van racistisch geweld. Een 29-jarige vrouw schold haar uit en viel haar aan, meldt Der Spiegel. Volgens de politie handelde de aanvaller uit racistische motieven. Ze riep “Je bent geen mens” naar Awemo.

De CDU-politica, die in 1977 in Kameroen werd geboren, raakte gewond aan haar nek en moest in het ziekenhuis worden behandeld. Ze blijft strijdbaar. “Ik heb respect voor mensen, geen angst”, stelt ze in een verklaring. “Ik ging de politiek in om met mensen te werken en samen verandering teweeg te brengen.”

De CDU spreekt van een bedreiging voor de democratie. “Het mag niet verbazen dat het steeds moeilijker wordt om goede mensen te vinden voor de politiek.” De partij roept mensen op om toch politiek actief te worden. “Laat je niet ontmoedigen. Juist nu is het belangrijk om de politiek in te gaan, om onze democratie te beschermen.”

Duitse politici worden regelmatig belaagd door fascisten. In mei raakte de sociaaldemocratische Europarlementariër Matthias Ecke zwaargewond in Dresden. Een groep mannen viel hem aan toen hij affiches aan het ophangen was.