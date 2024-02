Weer raak bij de politie: discriminatie en grensoverschrijdend gedrag in app-groepen, agenten buiten functie

De Amsterdamse politie doet onderzoek naar WhatsApp-groepen waarin politiemedewerkers "ernstig grensoverschrijdende en discriminerende berichten" hebben gedeeld. Dat meldt ANP. Negen medewerkers van de eenheid Amsterdam zijn in dit verband buiten functie gesteld en een tiende werknemer is geschorst.

Volgens de politie zaten in alle groepen medewerkers van de Amsterdamse eenheid. Bij een van de groepen waren ook een medewerker van het Politiedienstencentrum en een werknemer van de Rotterdamse politie-eenheid betrokken. Ook die eenheden zijn onderzoeken gestart. De betrokken medewerkers zijn buiten functie gesteld.

Het bestaan van de WhatsApp-groepen kwam aan het licht in twee strafrechtelijke onderzoeken. De Amsterdamse politiechef Frank Paauw zegt dat de precieze aard en omvang van de berichten momenteel nog verder worden onderzocht. "Maar wat ik tot nu toe heb gehoord, neem ik zeer hoog op. Daarom laten we dit tot op de bodem uitzoeken."

Eerder werd in onder andere Rotterdam al meermaals ingegrepen toen agenten in appgroepen over de schreef gingen. Ook daar ging het toen om racisme en seksisme.