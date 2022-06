Weer meer dan 100 ziekenhuisopnames per dag in België wegens corona

In België belanden nu dagelijks meer dan 100 mensen in het ziekenhuis na besmetting met het coronavirus, meldt onder meer De Standaard. Het is een stijging van 32 procent ten opzichte van een week eerder. In totaal liggen er 1238 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 72 op de ic. Er overlijden gemiddeld iets meer dan 4 mensen per dag. Het reproductiegetal R is gestegen naar 1,16.