Weer geweld tegen vreedzame klimaatactivisten: wappie slaat en gooit met eieren

20 aug. 2023 - 10:30

Opnieuw zien we hoe vreedzame klimaatactivisten agressief worden benaderd door extreemrechtse tegendemonstranten en blijven volharden in geweldloosheid. Toch zeggen mensen als Ronald Plasterk dat we vooral moeten oppassen voor de escalatie van klimaatactivisten. Schokkend dat zelfs 'journalist van het jaar' , Maarten Keulemans, zich nu ook heeft aangesloten bij de groeiende horde wolven die huilen dat we vooral moeten oppassen voor escalatie van mensen die zich zorgen maken over de toekomst van de mensheid. Hoe kan men zo blind zijn?