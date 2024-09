Weer een drama voor konikpaarden door wanbeleid Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 50 keer bekeken • bewaren

Karen Soeters Oprichter House of Animals en Animals Today

Wat een ongelofelijk drama toch weer met die arme konikpaarden in Oosvaardersveld-Zuid. Het moest tot een rechtszaak komen om Staatsbosbeheer te doen inzien dat de alom aanwezige grote klis ervoor zorgt dat het gebied absoluut ongeschikt is voor de paarden. De plant heeft stekelige zaadbollen en die blijven in de manen van de dieren hangen. Dat kan tranende ogen, oogontstekingen en blijvend oogletsel veroorzaken.

En nu kondigde Staatsbosbeheer dus aan, dat na grondig onderzoek de 70 konikpaarden in het gebied weg moeten. Zinnige beslissing natuurlijk met zo’n plant, maar dan staat er ergens ook nog even genoemd:

“Na populatieverkleining van ongeveer 15 paarden wegens regulier kuddebeheer verhuizen circa 55 paarden voor tijdelijke opvang naar Lauwersmeer.”

Oké, even terug naar dat ‘reguliere kuddebeheer’: dat zijn gewoon mooie woorden voor het ordinair slachten van de dieren. Nog zoiets:

“De verhuizing naar het Lauwersmeer geeft ons meer tijd om een ander geschikt natuurgebied in binnen- of buitenland te vinden.”

Dat staat ook in het bericht van Staatsbosbeheer. Onbegrijpelijk als je het mij vraagt. In 2019 moest er ineens een plek voor 150 paarden worden gezocht. Dat werd, zo was te lezen, een enorme zoektocht. Uiteindelijk waren er twee locaties gevonden. Er gingen 150 paarden naar Wit-Rusland en 29 paarden vonden een nieuw thuis in Spanje. Maar binnen een paar maanden werden de eerste beelden gepubliceerd van magere paarden die bijgevoerd moeten worden.

Nu blijven de paarden dus tijdelijk in Lauwersmeer, zodat Staatsbosbeheer rustig kan nadenken over een nieuwe locatie. Probleem tijdelijk opgelost zou je denken, maar helaas. De gemeente Noardeast-Fryslân is naar eigen zeggen ‘overdonderd’. De verplaatsing van de paarden stuit zelfs op ongeloof bij de gemeente en is nooit besproken, zegt wethouder Pieter Braaksma. Hij vreest voor het dierenwelzijn en de landbouw in het Lauwersmeergebied. Hij wil dan ook dat de paarden weer worden weggehaald: “Het is gewoon slecht beleid. Er zijn te veel konikpaarden in dat gebied. Uiteindelijk moet je ieder jaar weer handhaven. Dan worden ze hier naartoe gebracht, maar voor hoelang? Ik denk dat de paarden uiteindelijk toch geslacht worden.”

Ik vrees dat hij daar gelijk in heeft. Een enkeltje slachthuis is maar al te vaak een makkelijke oplossing. Zoals in 2021. Door het gedrag van bezoekers aan het Oostvaardersveld, meende Staatsbosbeheer dat 29 konikpaarden naar de slacht moesten omdat ze ‘opdringerig’ waren geworden. De kudde werd regelmatig aangehaald en gevoerd door wandelaars, die ervoor zorgden dat de paarden mensen te veel gingen vertrouwen. Met desastreuze gevolgen voor de dieren.

Ik vraag mij dan af of er echt geen andere plek te vinden was waar de paarden naartoe konden? Of kwam het de beheerder wellicht heel goed uit dat de dieren ‘opdringerig’ waren? Heeft men een stok gevonden om de hond te slaan, omdat men voorzag dat er opnieuw te veel paarden in het gebied waren om zonder honger de winter door te komen? Wie het weet mag het zeggen. Maar het bewijs van totaal wanbeleid ten koste van deze dieren is onomstotelijk. De grote vraag blijft: wanneer stopt dit drama nu eindelijk?