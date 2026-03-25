Weer een D66-bewindspersoon (Elanor Boekholt-O'Sullivan) creatief met de waarheid

Minister Elanor Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting blijkt een verhaal te hebben opgesmukt dat ze vertelde aan The Guardian. Ze beweerde dat ze tijdens haar militaire uitzending in Afghanistan moest betalen met muntjes om te douchen of naar huis te bellen. Haar eigen woordvoerder bevestigde woensdag dat dit niet klopt: er waren gewone telefoons en doucheknopjes met een tijdslimiet, maar geen muntjes.
De Volkskrant schrijft:
In The Guardian van maandag 23 maart stelt de nieuw aangetreden minister dat Nederlanders in de toekomst mogelijk soberder moeten gaan leven vanwege de woningnood en de krapte op het elektriciteitsnetwerk. Ze put hiervoor volgens de journalist uit haar militaire ervaring. ‘Toen ik in Afghanistan was, kreeg je een muntje voor een douche en een muntje om naar huis te bellen’, zei ze. ‘En als het muntje op was, maar je je haar nog niet had gewassen, had je pech, want dan was het water op. Ik zeg niet dat we hier ook muntjes moeten gebruiken, maar als je samenleeft als een gemeenschap, moet je afspraken maken, want de voorraad is niet onbeperkt’, aldus het citaat van de minister.
De krant wist dat dit niet klopte vanwege haar eigen correspondent Nathalie Righton die drie jaar gestationeerd was in Afghanistan. Ook andere bekenden met de situatie rond de troepenmacht in Afghanistan wisten dat de uitspraken onzin waren. Twee dagen lang, terwijl de ophef op sociale media aanzwol, zei de minister intern ook niet dat haar uitspraken feitelijk onjuist waren. Pas nadat de Volkskrant vragen stelde, erkende haar woordvoerder de fout. The Guardian heeft de tekst nog niet gecorrigeerd.
De timing is ongelukkig voor D66. Nog geen weken geleden vertrok beoogd staatssecretaris Nathalie van Berkel omdat ze had gelogen over haar opleidingen. Boekholt-O'Sullivan weigert voorlopig naar de Kamer te komen voor uitleg en wil pas vrijdag, na de ministerraad, verder praten. Die terughoudendheid zal de gemoederen vermoedelijk niet snel bedaren.
