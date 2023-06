Wéér bezuinigen op mensen met een handicap • Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 167 keer bekeken • bewaren

Noortje Van Lith Zet zich in voor de rechten van mensen met een (arbeids)handicap

Ze willen per 2026 de WMO weer inkomensafhankelijk maken. Dat betekent dat je in veel gevallen meer gaat betalen dan de 19 euro per maand die nu vast staat en voor iedereen geldt die gebruik maakt van de WMO. Zelfs 19 euro per maand is voor mensen in een uitkering veel geld. Iemand vertelde: daar kan ik zes maaltijden van kopen.

Er zijn mensen die 150 tot 250 euro eigen bijdrage moeten gaan betalen, als de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in gaat. Terwijl veel mensen met een arbeidshandicap of chronische ziekte geen hoog inkomen hebben en al veel kwijt zijn aan zorgkosten en andere levenskosten. Omdat mensen met een heel hoog inkomen die wel particuliere hulp kunnen betalen, dat niet doen, omdat ze via de WMO, goedkopere hulp kunnen krijgen gaat men het nu terugdraaien, maar daar zijn mensen met een lager inkomen de dupe van. De echte hoge inkomens kunnen dat betalen, maar dan zeggen ze, we kopen zelf particuliere hulp en dan zijn ze misschien wel goedkoper uit dan de eigen bijdrage, maar midden en lage inkomens kunnen dat niet.

In mijn geval zal het nog langer kunnen duren, voordat ik op mezelf kan wonen, want daarvoor moet ik voldoende inkomen hebben en ik wil er ook nog enigszins van kunnen leven en niet hoeven overleven.

Het kan dus de ontwikkeling van veel mensen helemaal stil zetten en het kan er ook voor zorgen dat mensen zorg gaan mijden, omdat ze het gewoonweg niet meer kunnen betalen. Ik word hier echt zo boos om, zeker omdat er in het verleden ook al heel veel bezuinigd is op mensen met een handicap. Het lijkt wel alsof het kabinet denkt, we pakken de groep die toch niet kan staken. We hebben niet gevraagd om onze handicap en toch wordt leven voor ons heel moeilijk gemaakt.

Ook wordt de jonggehandicaptenkorting gehalveerd, waardoor mensen in de Wajong het nog moeilijker krijgen. Het gaat dus verlaagd worden van 820 euro naar 410 euro. Ik weet niet of dit bedrag verlaagd gaat worden vanuit die 820 euro of vanuit de 771 euro wat in het regeerakkoord staat.

Ik heb sterk het idee dat het VN-verdrag in Nederland niet geldt, want daarin staat: Mensen met een handicap/chronische ziekte hebben recht op een behoorlijke levensstandaard. In mijn ogen is op of onder de armoedegrens leven geen behoorlijke levensstandaard. Het geeft mij het gevoel dat het kabinet ons niets waard vindt en dat we maar moeten creperen.

Deze blog is ook verschenen op www.Noortjestrijdtdoor.wordpress.com