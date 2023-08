Weekers weer gelinkt aan Limburgse corruptie

18 dec. 2012 - 9:31

Er is sprake van de schijn van belangenverstrengeling bij van Rey, nog lang niet van corruptie. Waar hebben we het verder over. De overheid die van Rey "eist" meer afstand te houden van zijn belangen. Hij stuurt vervolgens een briefje naar de staatssecretaris met de vraag, hoe doe ik dat zonder me scheel te betalen aan overdrachtsbelasting. De staatssecretaris vraagt zijn ambtenaar eens naar het dossier te kijken. Geloof me dat gebeurt inderdaad zoals Weekers stelde wekelijks. Helemaal niets mee. Het probleem is nu dat van Rey mede sponsor is van een bilboard en Weekers kent als voormalig assistent. In de volksmond heet dat gebruik maken van je netwerk. Weekers lijkt dit heel integer afgehandeld te hebben. Ergo; spijkers zoeken op laag water ter compensatie van een PvdAer die naast het potje heeft gepiest door valsheid in geschrifte. Ziekelijk als van bestuurders al verwacht wordt dat ze aftreden bij de mogelijke schijn van belangenverstrengeling. Indien belangenverstrengeling wordt vastgesteld inderdaad exit. Maar de schijn is al een zwakkere gradatie en de mogelijke schijn nog eens een verdere. Je kunt dan met niemand meer spreken want er is vast wel iemand in je netwerk die iemand kent uit het netwerk van je gesprekspartner. Een potentiële schijnbare mogelijke schijn van belangenverstrengeling is dan snel vastgesteld. Resultaat dit land gaat failliet aan wachtgelden.

