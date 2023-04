Webwinkels laks met verwijderen antisemitische boeken

17 apr. 2023 - 16:16

Ter aanvulling: zei ik nou Darkweb? Dat is 'wel heel ingewikkeld': en zeker voor de doelgroep waar we het hier over hebben. In de US bestaan er 'gelukkig' honderden forums -freedom of speech- en online communitys van de Klu Klux clan, neonazi's, communisten, aanhangers van Charles Manson, Scientology en soortgelijke halve tammeritus. Gewoon, in the open. In de overzichtelijke wereld van Zembla valt de krant (de Volkskrant) s'ochtends om 7:00 in de bus, kijkt men s'avonds het journaal en Dokter Flimmen, is de journalist nog poortwachter en wordt er nog een stukje 'duiding' meegepakt tijdens het journaal. Of stiekem en als niemand kijkt via een -onder het matras verborgen- boekje van die dekselse W.F Hermans.