Webwinkel Bol weigert voortaan afbeeldingen racistische zwarte piet

20 aug. 2020 - 9:34

Z_edje Ik stel feitelijk vast. En u heeft geen ander verweer dan: "Ha, Zandb dacht goh, laat ik weer eens zo maar een pedant nietszeggend commentaartje plaatsen gewoon omdat het kan." Duidelijk. Ik stel vast: "U kunt geen gedachten lezen". Uw verweer: " Wat doet het er toe of ik gedachten kan lezen? De jubelkreten vliegen me hier om de oren, er is hier iemand die het liefste iedereen naar de goelag stuurt maar nu uitgebreid het gelijk van een kapitalistisch grootbedrijf bevestigt." Nou ik zal het u uitleggen: Dat iemand blij is met het een, zegt er niets over of hij ook blij is met het ander. Dat kunt u niet eerder weten, dan dat zoiets duidelijk gemaakt is. En dat is niet duidelijk gemaakt, dus u kunt (maar niet heus natuurlijk) gedachten lezen. Er is iemand met een schuilnaam, Leontrotsky, en alleen o.g.v die naam weet u dat hij het liefst "iedereen naar de goelag stuurt". Maar ja, wat doet het er ook toe, wanneer u zulke onnozele zaken gewoon als juiste feiten mag weergeven. En oh wee wie daar niet te weerleggen kritiek op heeft! En dan: "Als je dat al misselijk maakt dan zou ik van jouw schrijfsels ondertussen al aan de derde galblaas toe zijn. Komen de argumenten nog?" Nou die argumenten waren er al. Over het hoofd gezien? U zegt: "Wat lul je nou? ik vecht juist de hypocrisie aan van de complimenten voor een club die tot voor kort de weduwe Rost van Tonningen nog zou verkopen als er goed voor te vangen was en nog immer beroerd omspringt met zijn personeel." Maar dat Z_edje is toch niet waar ik zo misselijk van wordt? iK word zo beroerd van uw sneer naar "de goed linkse progressief". Kijk: Iedereen kan een bedrijf als Bol.com een prima bedrijf vinden. Maar voor "de goede linkse progressief" is dat erger dan voor een ander. Prima. Daar kan ik inkomen. (Ben het er niet mee eens maar dat doet er hier niet toe; u vindt dat.) Maar..... dar zegt natuurlijk helemaal niets over OF die goede linkse progressief Bol.com een prima bedrijf vindt. Het enige wat u hier van "die goede linkse progressief" hebt kunnen lezen, was dat ze dit goed vonden (u framet day als "juichen") van Bol.com. Dat ze daarmee alles goed vinden van Bol.com, dat haalt u uit uw grote duim of u kunt gedachten lezen. Welke feiten hebt u nog meer nodig om te erkennen dat wat ik uw misselijkmakende formulering noem, verzonnen moet zijn? Ja, Z_edje, ondanks uw woordje KAN, beweert u dat "de goede linkse progressief" zo hypocriet IS als de neten. Heb ik hierboven met juiste feiten aangetoond. U beweert: Omdat de goede linkse progressief goed vindt dat Bol.com 'dit' doet, verdwijnen de werkelijk vreselijke negatieve kanten van Bol.com die die goede linkse progressief KAN hebben, als sneeuw voor de zon; kortom, de goede linkse progressief is zo hypocriet als de neten. Breng er eens echt iets tegen in i.p.v. dat gefulmineer tegen mij. Nog een voorbeeld: Iedereen KAN door het rode licht rijden. Maar voor een agent is dat erger, wanneer die door het rode licht KAN rijden. Zoiets beweert u in feite, waarmee die agent, terwijl die niets heeft gedaan, negatief geframed wordt. Misselijk. En als kers op de taart weer een inkijkje in het gedachtenlezend vermogen van Z_edje: "‘Framing’ is exit, doe je vriendjes Nilfisk, Ruton, Holland Electro en Dyson de groeten van me doei!" Ongelooflijk domme reactie van u; zo'n lang stuk te schrijven zonder ook maar één houtsnijdend argument. Doe de groeten maar terug.