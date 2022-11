Webwinkel Bol gaat antisemitische boeken preventief weren van platform

Vorig jaar haalde Bol een aantal antisemitische boeken uit het assortiment nadat er aangifte was gedaan. Verdoner wil dat webwinkels voortaan niet reactief handelen, maar zelf uitzoeken of er antisemitische boeken via hun platform worden aangeboden en daar preventief op reageren.

Bol gaat daar nu als eerste webwinkel mee aan de slag en doet dat via een toetsingskader voor boeken dat tot stand kwam in samenwerking met onder meer het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam en Artikel 1 Midden Nederland. “Op basis van een detectie-, beoordelings- en meldingssysteem beslist bol.com of een boek online blijft, een informatielabel krijgt, of offline gehaald wordt,” aldus Bol.