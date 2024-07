“We zijn vanmorgen wakker geworden in een ander land”, zegt Druktemaker Pieter Derks bij De Nieuws BV. “De stikstof is verdwenen, er is geen hongersnood in Gaza, het Nederlands Elftal kan weer voetballen en bij de grens staan duizenden en duizenden nareizigers, soms op elkaar gestapteld zelfs, nareiziger op nareiziger, te wachten op een kans om in dit gave land te mogen wonen. Want dit is het land van de onbegrensde mogelijkheden. Je kunt per ongeluk premier worden, je kunt met leugens in een kabinet belanden, je kan als eenvoudige racist minister worden.”