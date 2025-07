“Nederland gaat op slot”, weet Druktemaker Yora Rienstra. “Want we zijn niet ver van een burgeroorlog verwijderd. Een burgeroorlog waarbij we elkaar met vuurwerk en eieren bekogelen. En dan het liefst van de PFAS-eieren van je eigen kippen. Die zijn nog slechter voor de vijand. Dit keer was de burgeroorlog tussen de gemeente Coevorden en de inwoners die erop tegen waren dat er een groep gevluchte meisjes onderdak zouden krijgen. Deze meiden vormen zo’n groot gevaar dat er auto’s in de fik werden gestoken. Want we zitten vol en we hebben het zelf heel heel zwaar.”