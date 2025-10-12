'We zijn hier in Overijssel de Nederlandse Donbas'

Terwijl Den Haag alleen maar met zichzelf bezig is, richt wethouder Ad Knoeff (economische ontwikkeling en leefbaarheid) zich aan de oostgrens op de dreigende toekomst. Met een paar kiezelstenen schetst hij overzichtelijk hoe dramatisch de geopolitieke situatie zich kan ontwikkelen. Een moment van onoplettendheid, Hengelo valt en we zijn vervolgens ook nog Deventer kwijt. "Dit is de Nederlandse Donbas" verduidelijkt hij met verwijzing naar de Oekraïense regio waar Rusland zijn imperialistische oorlog begon. Knoeff probeert de plaatselijke bevolking bewust te maken van dat scenario maar krijgt daarbij geen enkele rugdekking van de rijksoverheid.