We zijn boos om een douchemuntje, maar weigeren de waarheid over schaarste te accepteren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

De ophef over het “douchemuntje” van minister Boekholt-O’Sullivan in een buitenlandse krant gaat over iets meer dan het vertellen van een verzonnen gebeurtenis in het leger. De minister heeft het gebruik van douchemuntjes als metafoor gebruikt om het maatschappelijk probleem van omgaan met schaarste In Nederland te duiden.

Deze gelogen uitspraak over het gebruik van douchemuntjes is politiek onacceptabel, maar legt wel een ongemakkelijke waarheid bloot waar de politiek het liefst met een grote boog omheen loopt: Nederland bevindt zich in een overgang van vanzelfsprekende groei naar noodzakelijke begrenzing.

Wie de reacties op haar woorden bekijkt, ziet vooral verontwaardiging. Het beeld dat blijft hangen is dat van een overheid die zich wil bemoeien met het dagelijks leven van burgers. Maar dat is een misvatting van wat hier werkelijk speelt. De metafoor van het douchemuntje afkomstig uit een militaire context waarin schaarste de norm is raakt aan een fundamenteler probleem: de spanning tussen wat de Nederlandse verzorgingsstaat belooft en wat zij nog kan waarmaken.

Een begroting die grotendeels al vastligt

De CBS-cijfers over 2025 maken dat probleem concreet. Van de totale overheidsuitgaven gaat ongeveer 50 procent naar zorg en uitkeringen. Nog eens circa 20 procent bestaat uit kosten voor overheidspersoneel. Wat resteert is grofweg 30 procent van de begroting. Maar juist daar stapelen de claims zich op: investeringen in klimaat, infrastructuur, wonen én oplopende defensielasten in een minder zekere wereld.

Het geld is niet “op”, de rek is eruit

In die context is het debat over benzineprijzen, energierekeningen en koopkracht een symptoom van een systeem dat tegen zijn grenzen aanloopt. De politieke reflex om pijn te verzachten met extra geld werkt steeds minder goed, simpelweg omdat dat geld er niet onbeperkt is. Dat een minderheidskabinet zichtbaar worstelt met deze realiteit, onderstreept hoe fragiel het evenwicht is geworden.

Schulden zijn geen uitweg meer

Een veelgehoorde uitweg, het laten oplopen van de staatsschuld, biedt daarbij geen structurele oplossing. Integendeel, invloedrijke stemmen uit het bedrijfsleven waarschuwen juist dat de Nederlandse economie haar verdienvermogen moet versterken in plaats van toekomstige groei alvast te belasten met hogere schulden. Als die groei onder druk staat, wordt extra schuld een risico.

Van vanzelfsprekendheid naar schaarste

De uitspraak van de minister past precies in deze verschuiving. In haar militaire ervaring gold een simpele regel: middelen zijn eindig, dus gebruik ze bewust. Die logica botst frontaal met een samenleving die gewend is geraakt aan overvloed en keuzevrijheid.

De echte vraag die niemand wil stellen

De heftige reacties zeggen dan ook vooral iets over de politiek en maatschappelijke fase waarin Nederland zich bevindt. Burgers verwachten nog steeds een overheid die beschermt, compenseert en garandeert. Tegelijkertijd dwingen economische en geopolitieke ontwikkelingen tot het maken van keuzes, het stellen van grenzen en het herzien van verwachtingen.

Dat is geen populaire boodschap. Politiek gezien is het veel aantrekkelijker om te beloven dat alles kan blijven zoals het was. Maar die belofte wordt steeds minder geloofwaardig. De echte vraag is niet of Nederlanders bereid zijn korter te douchen, maar of zij bereid zijn te accepteren dat de verzorgingsstaat niet langer onbeperkt kan groeien zonder dat daar iets wezenlijks tegenover staat.