‘We zijn als land verplicht om in te grijpen’

Hoeveel bewijzen zijn er nog nodig, vraagt Druktemaker Yora Rienstra bij De Nieuws BV. “Amnesty International zegt dat het genocide is, Human Rights Watch zegt dat het een genocide is. Dokters die daar elke dag levens proberen te redden, zeggen: het is genocide. Het Lemkin Institute voor Genocide Studies zegt: het is genocide.”
Meer over:kijk nou, yora rienstra, druktemaker, de nieuws bv, genocide in gaza
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.