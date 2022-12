‘We zien Jan Slagter nu voor wat hij is: een omroepclowntje’

Ook Druktemaker Marcel van Roosmalen keek maandagavond vol verbazing naar MAX-bestuurder Jan Slagter die zich voor de talkshow OP1 had verkleed als Sinterklaas . Slagter klaagde in Sinterklaas-vermomming over zonnepanelen, juichte de bouw van kerncentrales toe en gaf BNNVARA van onderuit de zak vanwege de behandeling van Matthijs van Nieuwkerk.

“Dan ben je dus de baas van een bejaardenomroep en ga je over de rug van een kinderfeest een punt maken…”, constateert Van Roosmalen. “Het kunstwerk Jan Slagter is bijna af. Hij begon als een handige scharrelaar die een gat in de markt zat, ontpopte zich tot een potentaat die graag tegen het been van de macht aanschurkt en nu de maskers vallen zien we hem voor wat hij is: een omroepclowntje. Een typetje dat altijd levert. Dan weer heel blij, dan weer heel boos, dan weer blazend in de camera’s. Heel erg begaan met zichzelf en zijn handel. Hij is de ballon die niet meer kan stoppen met zichzelf opblazen. Een overrijpe puist. Een handgranaat waar de pin is uitgetrokken.”