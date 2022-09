‘We worden bestuurd door mensen met harten als poolvlaktes: koud en leeg’

“Het laat je echt het laatste geloof in onze bestuurstop verliezen. Het verleden herinneren ze zich niet meer. Op de toekomst wordt niet geanticipeerd, en in het heden laten ze de kwetsbaarsten barsten. Ik vrees dat we ons mogen opmaken voor de koudste winter in onze geschiedenis. Niet eens in meteorologische maar wel in morele zin. Want wie kan nog warm blijven in een land dat wordt bestuurd door een club wier harten zijn als poolvlaktes: koud, kleurloos en vooral: leeg. En oneindig verstrekkend.”