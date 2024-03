We weten allemaal wie in Nederland de enige echte Europapa is Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 229 keer bekeken • bewaren

Peter Kee & Francisco van Jole bespreken onder leiding van Natasja Gibbs de Haagse politiek. Allereerst praten ze over het Palestina-protest dat dinsdag plaatsvond in de Tweede Kamer. Kleinzerige Kamerleden schreeuwden daar moord en brand over. Kee vindt de overdreven reactie en de geuite beschuldigingen tegen de demonstranten opmerkelijk. De extreemrechtse Kamervoorzitter Martin Bosma zou zelfs aangifte willen doen. "Er demonstreren wel vaker mensen in de Kamer, boeren bijvoorbeeld." Volgens Van Jole is protest een wezenlijk onderdeel van de democratie en dus ook in het Huis van de Democratie. "Het is natuurlijk logisch dat dat officieel niet mag maar het hoort er bij dat het toch gebeurt. De actievoerders hebben zich ook keurig gedragen."

Daarna praten de twee over de formatie. Peter Kee constateert dat er verrassend genoeg toch ineens beweging in de formatie lijkt te zitten. "Iedereen spreekt ineens weer lovende woorden." Van Jole heeft zo z'n twijfels. "In deze formatie is de stemming iedere week anders. Volgende week kan het zo weer omslaan. Het zijn nu eenmaal instabiele types."

Tot slot spreken ook de twee commentatoren even over de Nederlandse inzending voor het songfestival. Volgens Van Jole kan het lied wel eens voor een omslag zorgen. "Als dit lied wint... tja... je weet wie er in Den Haag de echte Europapa is. Misschien wordt die dan toch wel premier." Hij wijst er op dat Frans Timmermans woensdag al een ode aan het lied schreef op het partyplatform LinkedIn.