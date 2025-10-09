We vinden de oorlog natuurlijk erg, maar niet zo vreselijk belangrijk Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 284 keer bekeken • bewaren

Nico Haasbroek Journalist, oud-hoofdredacteur NOS Journaal, RTVRijnmond Persoon volgen

Nico schrijft een serie over oorlog. Dit is aflevering 74.

Hoe wordt er de komende verkiezingen met de oorlog omgesprongen? Als er een kwart miljoen mensen in Amsterdam de straat voor op gaan? Wordt het beschouwd als de belangrijkste kwestie? Omdat het de economie raakt? Omdat de migratie een minder groot probleem wordt als oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne, Afghanistan, Syrië en noem maar op niet hier hoeven te komen schuilen? Omdat de energieprijzen de pan uitvliegen? Omdat de natuur minder door defensie hoeft te worden verziekt?

Het antwoord lijkt te zijn: We vinden de oorlog natuurlijk erg, maar niet zo vreselijk belangrijk. De oorlog hoort nu eenmaal bij het leven. Daarom gaan we heel veel meer aan defensie uitgeven om ons leger en de wapenindustrie te versterken. Als regering lopen we in de pas met een sterk verdeeld Europa en wij steunen Oekraïne en vooral Israël. En lukt het Trump om in Gaza een staakt het vuren voor elkaar te boksen, dan danken wij onze traditionele bondgenoot op onze knieën. Hoop doet leven. Maar bewust kiezen voor een op vrede gerichte politiek? Nico, ben je niet goed snik geworden?

Ik wil uitzoeken wat de stemwijzer en het kieskompas over het verschijnsel oorlog schrijven. Bij de stemwijzer moet aangeven wat je van 30 stellingen vindt: eens/oneens of geen mening. Er gaan maar twee stellingen over de oorlog. De eerste over het al of niet erkennen van Palestina als staat. Ik heb ‘eens’ ingevuld, maar ik weet dat onze huidige regering dat niet wil. En dat het feit dat de meeste landen dat wel doen, weinig zegt, zolang dat in de veiligheidsraad van de VN met veto’s geblokkeerd kan worden en Israël op dit ogenblik alles zal doen om dat te verhinderen. De tweede stelling luidt: ‘Nederland moet in een wet vastleggen dat uiterlijk in 2035 ten minste 3,5 procent van het bruto binnenlands product aan defensie wordt uitgegeven.’ Daar ben ik dus tegen. Focus op vrede, niet op oorlog. Aan het eind van de stemwijzer wordt gevraagd of er onderwerpen zijn die je extra belangrijk vindt. Daar ontbreekt ineens het onderwerp ‘3,5% voor defensie in 2035’. Ik snap niet waarom. Door het reageren op de stellingen kom ik uit bij Groen Links/PvdA 63% en Partij voor de Dieren 57%.

Het Kieskompas refereert via drie punten aan de oorlog: voor of tegen stoppen met het leveren van wapens aan Israël (tegen); vanaf 2035 minstens 5% aan defensie uitgeven (nee) en de vraag of Oekraïne in de toekomst lid van de NAVO mag worden. Bij dat laatste heb ik ‘geen mening’ ingevuld aangezien ik de NAVO niet meer van deze tijd vind. Na het invullen parachuteert Kieskompas mij ergens in het linkse spectrum.