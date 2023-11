'We stevenen af op een ultrarechts kabinet'

De verkiezingen dreigen uit te lopen op een nachtmerrie voor iedereen die niet heel erg rechts is. Die waarschuwing komt dit keer niet van Francisco van Jole maar van de Haagse insider Peter Kee die woensdag al voorvoelde dat de peilingen in beweging komen en een verontrustende ontwikkeling laten zien. Extreemrechts en rechts halen samen een meerderheid en VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz ziet wel wat in zo'n coalitie. "Voor links ziet het er nu echt slecht uit," zei hij woensdag. In de avond werd dat inderdaad bevestigt in de jongste peiling.

Kee vertelt over hoe Wilders alles doet om in het gevlei te komen van de VVD. Zo parkeert hij zijn plannen om de islam uit Nederland te verdrijven. Van Jole: "Dat is opmerkelijk. Jarenlang is Nederland doelwit geweest voor terroristische acties omdat hij daar een heilige oorlog tegen wilde voeren. Op Amsterdam CS is nog een Amerikaanse toerist neergestoken omdat Wilders zo nodig een cartoonwedstrijd wilde houden. En dat gaat nu ineens aan de kant nu hij het pluche kan bereiken." Van Jole wijst er op dat Wilders in 2010 direct na de verkiezingen ook zijn breekpunt van 65 als pensioenleeftijd overboord gooide. "Het is zo'n opportunist."