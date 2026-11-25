We staan op een kruispunt Opinie Vandaag • leestijd 6 minuten • Bewaren

Jos Scholte Huisman Persoon volgen

Europa moet de komende jaren veel meer geld aan defensie uitgeven en wij moeten daar allemaal aan meebetalen met dank aan Donny en zijn beste vriend Vlad. Achter die 3,5 of 5% voor defensie zit niet een diepdoordachte theorie. Het bedrag komt uit de zwaar overwerkte duim van het oranje orakel. Wat er echt nodig is om Europa te verdedigen en hoe we dat het beste kunnen doen is een groot mysterie. Voorlopig lijkt het doel om tot 3,5% te komen gewoon een kwestie te zijn van geld aan wapens uit te geven en wie is daar beter geschikt voor dan de lijsttrekker van de VVD?

Het Tweede Kamerdebat over het bijbehorende belastingplan had een veelzeggend moment en ik hoop dat het niemand is ontgaan. Het debat stond op scherp omdat een PRO/Volt-amendement voorstelde iets meer van de lasten naar rijkere Nederlanders te verleggen. Vermeer van de BBB stond op verontwaardigde toon de kleine middenstander te verdedigen. De kleine middenstander die meer dan een miljoen euro eigen vermogen heeft en meer dan 60k per jaar aan rente daarover binnenhaalt. Blijkbaar ontgaat het Vermeer dat veel gewone hardwerkende Nederlanders niet eens de helft van de dat bedrag als nettosalaris verdienen? Iets wat PRO en Volt gelukkig wel begrijpen. Protesterende Gen Z’ers begrijpen ook heel goed hoe wereldvreemd Vermeer, Eerdmans en consorten inmiddels zijn. Dat moment tijdens het debat vertelde veel over het verschil tussen links en rechts Nederland. Een verschil dat vaak in de semantiek over “de hardwerkende Nederlander” verloren gaat.

Nederland en Europa staan op een kruispunt waarbij de ene afslag wordt vormgegeven door partijen als de VVD, BBB en JA21 en de andere niet per se door PRO of Volt maar meer door de Gen Z-protesten. Internationaal lopen de landen die de VVD-lijn volgen, die de rijken minimaal belasten, die weinig voorzieningen bieden voor hun gewone burgers en die werknemers en het milieu weinig beschermen, qua nationaal inkomen op Europa uit. Maar de verdeling van dat inkomen wordt schever. Ook voor Europese burgers met geld is het veel rendabeler om Nederlands geld naar de VS, China of Qatar te sturen of om zelfs in een belastingparadijs te gaan wonen. Dit is het resultaat van 30 jaar neoliberalisme dat geld, materie en macht tot “vluchtende goederen” maakt zonder trouw aan land, cultuur en mensen. Nederlanders die tegen het hoger belasten van de rijken zijn, zijn vaak niet tegen hogere belastingen voor welgestelden an sich maar vrezen een kapitaalvlucht naar buiten Nederland en Europa. Een vrees die helaas de realiteit is.

De VVD is heel eerlijk in haar streven. Verlaag de belastingen, verminder de regels en dan kunnen we concurreren. Dat klinkt redelijk toch? Maar de prijs daarvoor is ook duidelijk. “Trickle down economie” heeft inmiddels bewezen een “trick the dumb” argument te zijn. En dus moet het geld voor bijvoorbeeld defensie ergens anders vandaan komen. Dat “ergens” zal het sociale stelsel, de gezondheidszorg en de bescherming voor mens en milieu zijn, waarbij het laatste weer zorgt voor hogere zorgkosten, meer uitval en de noodzaak tot verder bezuinigen. Voor heel veel van ons het is het VVD-medicijn erger dan de kwaal. Nederland en Europa moeten eindelijk gaan beslissen. Gaan we verder op het neoliberale pad of halen we, op zijn minst, de scherpste kantjes ervan af en richten we ons op een land waarin iedereen deelt?

Veranderen hoeft niet eens op een rigoureuze manier. Neem als voorbeeld onze kerncentrales. Die kosten waarschijnlijk tegen de 20 miljard euro per stuk. Dat verwachten investeerders niet terug te verdienen en dus moet er bijvoorbeeld 5 miljard euro van onze belasting euro's bij. De rest leent de investeerder tegen rente op de kapitaalmarkt bij een Amerikaan die rijk is geworden omdat hij nauwelijks belasting betaalt. Die 15 miljard + rente + operationele kosten + winsten voor de investeerder verdient de investeerder terug door ons een bedrag per Kwh te rekenen. Iets waar de overheid voor garant staat zodat de inkomstenkant zeker is. Het eigendom van de centrale maakt de staat en haar burgers ook nog eens afhankelijk. Aan het einde van de rit betalen u en ik gewoon nog steeds het hele bedrag + rente + winst. Maar als wij Nederlanders uiteindelijk toch alles betalen, kunnen we het dan niet beter zelf doen? Net als een defecte klok die 2 keer per dag toch de juiste tijd aangeeft, heeft de VVD-minister voor 1 keer het licht gezien en inderdaad besloten dat we het zelf gaan doen (emoticon met traantje).

Een ander voorbeeld is het bedrijf Northvolt. Omdat Europa minder afhankelijk wil zijn van Aziatische batterijproducenten werd dit Zweedse bedrijf met veel tamtam, soepele regelingen en subsidie opgestart om in het noorden van Zweden batterijpakketten voor auto's te maken. Europese fabrikanten stonden in de rij om die batterijen af te nemen, dus wat kon er fout gaan? Northvolt ging failliet. De interessante delen werden overgenomen door het Amerikaanse bedrijf Lyten (met geld dat door lage belastingen op de plank van rijke Amerikanen lag). Beslissingen over de interessante resten van Northvolt worden nu dus in de VS genomen. Northvolt is maar 1 voorbeeld in hele rijen bedrijven waar de beslisser nu in de VS, Azië of Qatar zitten. Onze vroegere staatsbedrijven waren in tegenstelling tot wat veel mensen denken, gewoon efficiënt gerunde ondernemingen die investeringen betaalden met leningen die netjes werden afgelost, maar die wel puur het belang van Nederland dienden. Als iets strategisch is en er geld van de staat of Europa nodig is, is het de overweging waard om het niet aan "de markt" over te laten. Ik weet dat er veel mensen zijn die er heftig van overtuigd zijn dat bedrijven goed en overheid slecht is. Ik heb mijn hele werkzame leven in het bedrijfsleven gewerkt en ik denk daar fundamenteel anders over.

Europa staat op een kruispunt. Willen we meegaan in de ratrace die voor de gewone Nederlander naar de bodem leidt? Of willen we dat iedereen meedeelt? Willen we ook Gen Z kansen geven of willen we dat natuurgebieden vol luxe villa’s voor miljardairs komen te staan die vanaf de rand van het zwembad beslissen over onze levens? Willen we gewone huizen voor gewone mensen? Of liever huren die niemand met een gewoon inkomen kan betalen? Willen we zeker zijn dat iedereen een zorgverzekering heeft? Willen we een defensie die de vrede in Europa garandeert i.p.v. een rol in een wereldwijde oorlogsraad opeist?

De sleutel tot dit vraagstuk zit gek genoeg bij migratie en vluchtelingen. Dat is inderdaad een vreemde sprong in dit verhaal. Maar de gewone Nederlander die echt klaar moet zijn met het VVD-geluid is zeer verdeeld. Extreemrechts, veelal oud VVD- en CDA-politici, hebben veel gewone Nederlanders door de oeremotie vreemdelingenhaat naar rechts getrokken waar ze strenge migratie beloven terwijl ze verder niets voor hun kiezers doen. Links, die gewone Nederlanders echt meer te bieden hebben, hebben hier op geen antwoord en verwijzen zonder te overtuigen naar verdragen en Europese regels. Vreemdelingenhaat is de verdeel- en heers strategie van rechts Nederland en daar moet een beter links alternatief voor komen om een ander soort economie te kunnen vormen.

Er zijn best wel sociale linkse mogelijkheden voor een goed vluchtelingenbeleid, maar die starten bij een andere manier van kijken naar migratie: Er zijn wereldwijd meer dan 100 miljoen echte vluchtelingen die onder slechte omstandigheden leven en wiens leven stilstaat! Het opvangen van ieder van die mensen is een humane daad en past in de geest van het vluchtelingenverdrag! En in die groep zitten veel mensen die een heuse verrijking voor ons land en haar mensen zijn! De belangrijkste eisen die wij echter nu stellen aan vluchtelingen is dat ze vluchteling zijn, dat ze in wrakke bootjes hun leven in de waagschaal stellen, daarvoor mensensmokkelaars absurde bedragen betalen om zeeën of zelfs oceanen over te steken. Dat ze zich onderweg regelmatig laten misbruiken. Daarna nog een keer hetzelfde om de reis door Europa naar Nederland te regelen. Daar laten we ze een paar jaar wegrotten in een AZC terwijl ze wachten op het resultaat van netto een paar dagen werk. Waarna ze murw geslagen hun leven leiden aan de onderkant van een samenleving waar ze misschien niet eens bij passen. En als ze afgewezen worden verwachten we dat ze de omgekeerde weg zelf vrijwillig nog een keer bewandelen en zijn we verbaasd dat ze in de illegaliteit verdwijnen en het vuilst denkbare werk gaan doen.

Volgens mij valt er aan het vluchtelingenbeleid veel te verbeteren en helpt dat ons ook om politieke rust te brengen en onze blik op een rechtvaardig doel te richten. Maar het vergt links lef, groots denken en een visie op een Europa van burgers i.p.v. bedrijven. Het is vast niet eenvoudig maar dat zijn de beste oplossingen nooit.