‘We pakken wel fietsarmoede en menstruatiearmoede aan, maar niet het structurele probleem’

Bij de armoedebestrijding wordt er te veel gekeken naar deelproblemen, meent armoededeskundige Tim ’S Jongers. Er zijn initiatieven om beweegarmoede, fietsarmoede, menstruatiearmoede en OV-armoede aan te pakken, maar aan het structurele probleem gebeurt niets, zei hij in het Marathoninterview .

’S Jongers muntte er de term armoede-taylorisme voor. Net zoals in de fabrieken van Ford de autoproductie in stukjes werd opgeknipt, gebeurt dat nu met de armoedebestrijding. “Het begin van de lopende band en het eind van de lopende band kennen elkaar helemaal niet.” Zo raakt het grote doel uit zicht. Want: “Uiteindelijk wil iedereen hetzelfde: sociaaleconomische zekerheid.”