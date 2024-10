We moeten praten Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 466 keer bekeken • bewaren

Vandaag is het 7 maanden geleden sinds ik erachter kwam dat ik in een pornovideo voorkom. Deepfake. Het gaat om veel video’s van veel vrouwen in de politiek en media. Er was even een week ophef over. We schreven reacties voor de pers. Bedachten politieke voorstellen. We deden direct allemaal aangifte. En na de ophef werd het stil, werden wij stil. 7 maanden later hebben we nog geen reactie van de politie op onze aangifte. Zelf geen bevestiging. Ook het OM blijft stil.

Geen ophef maar oplossingen

Lang heb ik gedacht dat het prima was om stil te blijven over mijn eigen voorbeeld. Het wordt ook heel stellig aangeraden. Ja, het raakt me behoorlijk dat dit kan en bestaat. Maar zo dacht ik, je zit niet in de politiek voor jezelf, er zijn altijd voorstellen te doen voor anderen, altijd debatten om te voeren, altijd grotere problemen om aan te pakken. Maar gedurende de afgelopen 7 maanden ben ik hierin veranderd van mening. We moeten praten. De afgelopen maanden gebeurde het keer op keer. Er kwamen zaken naar boven over de onveiligheid van vrouwen, seksuele intimidatie en misbruik. Er was ophef en het werd stil.

Nieuwssite Sikkom deed onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het Groningse nachtleven. Het bleek heel erg en het werd stil. Het AD Rotterdam zette vrouwen die slachtoffer waren van seksuele intimidatie op de voorpagina. Na de ophef werd het weer stil. Zelf werd ik op klaarlichte dag door een man lastiggevallen en achtervolgd in het Noorderplantsoen. Omstanders bleven stil. Maar ook: een man uit een groep op straat maakte een zeer smerige seksuele opmerking, zijn vriendengroep bleef stil. Dit is klein leed in vergelijking met de stilte voor veel anderen.

Al in 2020 werd het voorstel van mijn collega Michiel van Nispen aangenomen om te zorgen dat er één plek komt waar vrouwen zich kunnen melden. Maar het blijft stil.

We moeten praten

Twee op de drie vrouwen van 12-25 jaar is wel eens lastiggevallen op straat. 22% van de meiden en 5% van de jongens onder de 25 geven aan dat ze minstens 1 keer in hun leven seksueel geweld hebben meegemaakt. Het aantal neemt niet af maar toe. Gemiddeld wordt elke acht dagen een vrouw vermoord vanwege het feit dat ze vrouw is. Doordat het steeds makkelijker wordt om deepfake porno te maken zullen ook steeds meer mensen daar slachtoffer van worden.

We moeten praten. De schaamte moet van kant wisselen. Niet de slachtoffers maar de daders moeten zich schamen. Zei de Franse heldin Gisèle Pélicot, die jarenlang werd verkracht door 83 mannen werd verkracht doordat haar toenmalige echtgenoot haar drogeerde en haar aanbood aan mannen uit de omgeving. Voer het gesprek met mensen in je omgeving. Blijf niet stil als iemand wordt geïntimideerd of erger. Draag bij aan de oplossing.