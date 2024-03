We moeten hoognodig binnenlandse politiek bedrijven

‘Nederland, dat is geen land, dat is hooguit een bedrijf’, schamperde de Franse schrijver Michel Houellebecq in 2019, dus nog voordat hij in een absurde rechtszaak om een seksvideo verwikkeld raakte met een Amsterdams kunstcollectief. Google ‘houellebecq versus kirac’ als voorgaande zin uw nieuwsgierigheid wekt, persoonlijk vind ik het een onsmakelijk dossier dat nauwelijks iets toevoegt aan het grandioze schrijverschap van de Fransman.